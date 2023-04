IPL 2023: रवि शास्त्री फिर हुए ट्रोल, हार्दिक पांड्या की टीम गुजरात टाइटंस का नाम ही बदल दिया- VIDEO

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2023 का शुक्रवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रम के साथ आगाज हुआ. रश्मिका मंदाना, तमन्ना भाटिया, अरिजीत सिंह जैसे सितारों ने समां बांध दिया. ओपनिंग सेरेमनी के बाद चार बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और मौजूदा चैंपियन गुजरात टाइटंस (CSK vs GT) के बीच 16वें सीजन का उद्घाटन मुकाबला खेला गया.

इस ओपनिंग मैच की शुरुआत से पहले, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कोच रवि शास्त्री कमेंटेटर के रूप में टॉस के समय मौजूद थे. इस दौरान शास्त्री ने एक बड़ी गलती कर दी. इस गलती के कारण फैंस अब उनको जमकर ट्रोल कर रहे हैं.

दरअसल, टॉस के समय शास्त्री कन्फ्यूज हो गए और उन्होंने गलती से हार्दिक पांड्या को ‘गुजरात टाइटंस’ की जगह ‘गुजरात जायंट्स’ का कप्तान बता दिया. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. शास्त्री की इस गलती पर गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक मुस्कुराते नजर आए. ‘गुजरात जायंट्स’ महिला प्रीमियर लीग की टीम है.

मैच की बात करें तो गत चैंपियन गुजरात टाइटंस ने इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में अपने अभियान का आगाज जीत के साथ किया. सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल के अर्धशतक की बदौलत गुजरात ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया.

चेन्नई सुपर किंग्स के 179 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात की टीम ने गिल (36 गेंद में 63 रन) के अर्धशतक से चार गेंद शेष रहते पांच विकेट पर 182 रन बनाकर जीत दर्ज की जो इस टीम के खिलाफ तीन मैचों में उसकी तीसरी जीत है.