रवि शास्त्री का BCCI को सुझाव- अगले टी20 वर्ल्ड कप के लिए संजू सैमसन को बनाना चाहिए कप्तान, वजहें भी बताई

पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री का मानना है कि भारत को अगले टी20 वर्ल्ड कप के लिए संजू सैमसन को टीम का कप्तान बनाना चाहिए और वह इस भूमिका के लिए तैयार हैं.

Published date india.com Published: May 15, 2026 5:40 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
Sanju Samson
संजू सैमसन @IPL-BCCI

भारत के पूर्व ऑलराउंडर और पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री को लगता है कि अगले टी20 वर्ल्ड कप तक भारतीय टी20 टीम की कप्तानी सूर्यकुमार यादव के हाथ में नहीं रहेगी. इस मौके पर शास्त्री ने भारत के अगले टी20 कप्तान का जिक्र करते हुए विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन का नाम लिया. उन्होंने कहा कि वह आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी कर चुके हैं और उन्हें कप्तानी का पर्याप्त अनुभव है. ऐसे में अगर सूर्यकुमार यादव टी20 टीम के कप्तान नहीं रहते हैं तो फिर टीम मैनेजमेंट को संजू के नाम पर विचार करना चाहिए.

शास्त्री ने कहा कि संजू के पास IPL में राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी करने का काफी अनुभव भी मौजूद है. सैमसन का प्रदर्शन टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार रहा था और उन्होंने सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले में दमदार पारी खेली थी. विकेटकीपर-बल्लेबाज को उनके यादगार प्रदर्शन के लिए ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ चुना गया था. शास्त्री का मानना ​​है कि यह सैमसन के अपने लिए एक लीडरशिप रोल बनाने की शुरुआत हो सकती है.

शास्त्री ने आईसीसी के रिव्यू शो पर कहा, ‘अगले टी20 वर्ल्ड कप (2028 में) में भारत को शायद एक नए कप्तान की जरूरत होगी, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि सूर्यकुमार अगले कुछ वर्षों में कैसा प्रदर्शन करते हैं. हालांकि, संजू सैमसन ने खुद को लीडरशिप रोल के लिए तैयार किया है. वह राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी कर चुके हैं. संजू टीम में टॉप ऑर्डर में खेलेंगे और वह काफी खतरनाक बल्लेबाज हैं. इसी वजह से मुझे लगता है कि यह तो बस कुछ और की शुरुआत है, आप अगले दो या तीन सालों में संजू और बेहतर प्रदर्शन करते हुए देखेंगे.’

31 वर्षीय सैमसन आईपीएल में पांच सीजन राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी कर चुके हैं. उन्होंने अपनी अगुवाई में टीम को साल 2022 में फाइनल तक भी पहुंचाया था. आईपीएल में कप्तान के तौर पर उनका अनुभव, और दबाव भरी परिस्थितियों को संभालने की उनकी काबिलियत, नेशनल टीम के साथ भविष्य में लीडरशिप रोल के लिए उनकी काबिलियत को और मजबूत करती है.

बता दें 2026 टी20 वर्ल्ड कप शुरुआत से ठीक पहले सैमसन का फॉर्म गड़बड़ा गया था और वह इसके चलते प्लेइंग XI की योजनाओं से बाहर हो गए थे. ग्रुप स्टेज में उन्हें एकमात्र मैच खेलने का मौका मिला था. इसके बाद जब टीम इंडिया सुपर 8 राउंड में साउथ अफ्रीका से हार गई तो संजू को प्लेइंग XI में दोबारा मौका मिला और उन्होंने यहां से पीछे मुड़कर नहीं देखा.

उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ करो या मरो मैच में नाबाद 97 रन ठोककर टीम को जीत दिलाई. इसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल में भी उन्होंने 89-89 रनों की पारियां खेलकर भारत की जीत तय करने में अहम रोल निभाया था. इस टूर्नामेंट में 5 मैच खेलने वाले संजू को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी मिला.

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Arun Kumar

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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