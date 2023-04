WTC फाइनल के लिए भारतीय टीम के चयन पर रवि शास्त्री का आया रिएक्शन, जानिए पूर्व हेड कोच ने क्या कहा?

बीसीसीआई की सीनियर चयन समिति ने 7 से 11 जून तक लंदन के द ओवल मैदान पर होने वाले आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 फाइनल (WTC 2023 Final) के लिए भारतीय टीम घोषित कर दी है. 15 सदस्यीय टीम में अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे की वापसी हुई है.

डब्ल्यूटीसी फाइनल 2023 के लिए जहां अजिंक्य रहाणे की भारतीय टीम में वापसी हुई है तो वहीं चोट के कारण जसप्रीत बुमराह बाहर हो गए हैं. सूर्यकुमार यादव को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. भारतीय टीम का चयन होने के बाद पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री का रिएक्शन सामने आया है.

शास्त्री ने शानदार टीम चयन के लिए चयनकर्ता और टीम मैनेजमेंट की तारीफ की है. उन्होंने ट्विटर पर लिखा, ” बेस्ट इंडियन टीम का चयन किया गया है. चयनकर्ताओं और टीम मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है.”

आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया (IND vs AUS) के बीच 7 से 11 जून तक लंदन के द ओवल मैदान पर खेला जाना है. भारतीय टीम का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का यह दूसरा फाइनल है. साल 2021 में भारत को न्यूजीलैंड के हाथों फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डब्ल्यूटीसी फाइनल 2023 के दौरान कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करेंगे जबकि चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे मिडल ऑर्डर को मजबूती देंगे. केएस भरत को विकेटकीपर के तौर पर चुना गया है. केएल राहुल भी इस 15 सदस्यीय टीम का हिस्सा हैं.

वहीं, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव और जयदेव उनादकट को शामिल किया गया है. इसके अलावा शार्दुल ठाकुर पेस बोलिंग ऑलराउंडर व अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन स्पिन गेंदबाजी का मोर्चा संभालेंगे.

टीम में श्रेयस अय्यर को भी जगह नहीं मिली है जबकि इशान किशन को भी टीम से बाहर रखा गया है. हालांकि केएल राहुल ने अपना स्थान बरकरार रखा है. उनके अलावा दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज केएस भरत को भी टीम में शामिल किया गया है.