देश के प्रधानमंत्री का ड्रेसिंग रूम में आना खास बात है: शास्त्री ने किया PM मोदी के खिलाड़ियों से मिलने का समर्थन

आईसीसी वनडे विश्व कप 2023 फाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली करारी हार के बाद रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की अगुवाई वाली भारतीय टीम के साथ करोड़ों भारतीयों का दिल टूट गया. मैच खत्म होने के बाद भारतीय खिलाड़ियों के मायूस चेहरे देखकर हर क्रिकेट फैन ने उनका दर्द महसूस किया.

फाइनल मैच के बाद खिलाड़ियों का हौसल बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम पहुंचे. दरअसल पीएम मोदी मैच देखने के लिए अहमदाबाद के स्टेडियम में मौजूद थे और मैच खत्म होने के बाद वो खिलाड़ियों के मुलाकात करने पहुंचे. हालांकि कई लोगों को पीएम का ऐसा करना पसंद नहीं आया.

सोशल मीडिया पर कई क्रिकेट फैंस ने ये कहकर पीएम की आलोचना की कि ड्रेसिंग रूम केवल खिलाड़ियों और टीम के स्टाफ के लिए होता है और बाहर वालों को वहां नहीं जाना चाहिए. जबकि कुछ ने तर्क दिया कि फाइनल जैसा बड़ा मैच हारने के बाद पीएम को खिलाड़ियों से नहीं मिलना चाहिए था क्योकि वो उस समय बेहद निराश होंगे.

On Prime Minister meeting the Indian team after World Cup 2023 final defeat, former Team India Head Coach Ravi Shastri tells ANI, “I think it’s an outstanding thing simply because I know what a dressing room feels like and I have been in that dressing room for more than seven… pic.twitter.com/ssNVd3fiD8

— ANI (@ANI) November 24, 2023