सिराज-जडेजा फोटो विवाद पर रवि शास्त्री ने माइकल वॉन के साथ ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की बोलती बंद की

भारत के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) ने नागपुर टेस्ट के पहले दिन वायरल हो रही मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) और रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) की फोटो के पीछे की सच्चाई का खुलासा करते हुए ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के साथ साथ पूर्व इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन (Michael Vaughan) को भी करार जवाब दिया.

पांच महीने की चोट के बाद टेस्ट टीम में वापसी कर रहे भारतीय ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने नागपुर टेस्ट के पहले दिन टेस्ट करियर का 11वां पांच विकेट हॉल लिया लेकिन सोशल मीडिया पर उनके शानदार गेंदबाजी स्पैल से ज्यादा तेज गेंदबाज मोहम्मज सिराज के साथ उनकी एक फोटो की चर्चा हो रही थी.

ऑस्ट्रेलियाई मीडिया आउटलेट फॉक्स क्रिकेट ने सिराज और जडेजा के एक ‘संदिग्ध’ वीडियो को ट्विटर पर शेयर कर कैप्शन में लिखा, “ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच पहले टेस्ट की पहली पारी के दौरान एक संदिग्ध घटना के बाद एक बहस छिड़ गई है.”