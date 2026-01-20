By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
T20 वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड ने कुलदीप यादव के भरोसे पर की मार, रविचंद्रन अश्विन ने चेताया
कुलदीप यादव को आगामी टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय स्पिन अटैक का एक्स फैकटर माना जा रहा था. लेकिन डैरेल मिचेल की अगुआई में कीवी बल्लेबाजों ने वनडे सीरीज में उनकी जमकर धुनाई कर दी है, जिससे उनका भरोसा भी डगमगाया होगा.
न्यूजीलैंड के खिलाफ संपन्न हुई तीन मैचों की वनडे सीरीज में भारत को 1-2 से हार मिली तो इसकी जिम्मेदारी कुलदीप यादव पर भी आती है, जो इस सीरीज के सभी 3 मैच खेलकर भी सिर्फ 3 ही विकेट अपने नाम कर पाए. इसके अलावा कीवी बल्लेबाजों ने उनकी जमकर धुनाई कर दी. खासतौर से डैरेल मिचेल ने तो आते ही उनके खिलाफ अटैकिंग रवैया अपनाए रखा, जिन्होंने इस सीरीज में सर्वाधिक 352 रन बनाए, जिसमें 2 शतक और 1 हाफ सेंचुरी भी शामिल है.
यह सीरीज टी20 वर्ल्ड कप से कुछ ही दिन पहले खत्म हुई है, जिसके लिए कुलदीप को भारतीय स्पिन अटैक का एक्स फैक्टर माना जा रहा था. इस बार वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में आयोजित होना है ऐसे में कुलदीप इन पिचों पर घातक साबित हो सकते हैं. लेकिन इससे पहले मिचेल ने उनके खिलाफ अपने बेखौफ रुख से उनके भरोसे को भी तोड़ दिया है.
इस बीच भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने कुलदीप के टूटे भरोसे को लेकर टीम मैनेजमेंट को चेताया है. अगर भारत यह वनडे सीरीज हार गया तो इसकी एक वजह कुलदीप भी हैं, जिन्होंने सीरीज का रुख न्यूजीलैंड की ओर मोड़ने में भूमिका निभाई. ऐसे में अपने यूट्यूब चैनल पर कुलदीप को वर्ल्ड कप से राय दी है कि वह इस पिटाई से खुद को बैकफुट पर न समझें बल्कि इसे अपने एक्सपेरीमेंट के लिए मौका समझें.
उन्होंने कहा, ‘कुलदीप के संघर्ष करने की टाइमिंग इससे खराब नहीं हो सकती. न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने इस भारतीय स्पिनर के खिलाफ शुरुआत से ही चार्ज किया. कुलदीप यादव बेहतरीन गेंदबाजों में से एक हैं. उनके पास वे सभी औजार हैं लेकिन टी20 वर्ल्ड कप से पहले उनके विश्वास में थोड़ी-बहुत कमी जरूर आई होगी.’
लेकिन उन्होंने कुलदीप को सलाह दी कि उन्हें इस मौके को एक नुकसान के तौर पर नहीं बल्कि सीखने के अवसर के तौर पर देखना चाहिए. उन्होंने कुलदीप से कहा कि वह ऐसे इनफॉर्म बल्लेबाजों के खिलाफ और लचीले और प्रयोग करने वाला बनना चाहिए. उन्होंने कहा, ‘कुलदीप को मेरी एक ही राय है कि वह थोड़े और ज्यादा प्रयोग करें. जब कोई बल्लेबाज आपके खिलाफ ऐसी बैटिंग कर रहा हो, जैसी डैरेल मिचेल आपके खिलाफ कर रहे थे, और विकेट नहीं गिर रहे थे, तब हमें खेल बनाना होता है.’
अश्विन ने कहा, ‘उनका वेगन व्हील आपको बताता है कि वे ऑफ साइड में ज्यादा रन नहीं बनाते हैं क्योंकि वह अपना बैट को बॉटम हैंड से बहुत करीब से पकड़ते हैं. मुझे चिंता है कि कुलदीप ने इसे तीनों मैचों में नहीं किया.’
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें