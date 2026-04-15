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Ravichandran Ashwin Advised Ruturaj Gaikwad To Learn From Sanju Samson And Ayush Mhatre

कैसे रन बना पाएंगे रुतुराज गायकवाड़! रविचंद्रन अश्विन ने टीम के दो खिलाड़ियों से सीखने की दी सलाह

CSK के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ इस सीजन 5 पारियों में सिर्फ 63 रन ही बना पाए हैं. वह लगातार फ्लॉप साबित हो रहे हैं.

रुतुराज गायकवाड़ @CSK

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम अब लय में आ गई है. पहली बार सीएसके में खेल रहे संजू सैमसन अब लय में आ चुके हैं और टीम ने बैक-टू-बैक दो मैचों में जीत अपने नाम कर ली है. लेकिन टीम की समस्या अब उसके कप्तान रुतुराज गायकवाड़ का फॉर्म है, जो 5 पारियों में फ्लॉप साबित हुए हैं. इन 5 पारियों में उनके बल्ले से मात्र 63 रन निकले हैं, जिसमें से 3 बार वह दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए. उनका सर्वोच्च स्कोर 28 रहा है. इस बीच टीम के पूर्व खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन ने इस बल्लेबाज को सलाह दी है.

चेन्नई ने मंगलवार को अपने घर में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ 32 रनों से जीत दर्ज की. इस जीत से कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को राहत तो जरूर मिली होगी. लेकिन उनकी खराब फॉर्म पर सवाल उठने लगे हैं. केकेआर पर जीत के बाद सीएसके निश्चित रूप से अंकतालिका में 8वें स्थान पर आ गई है. 10वें स्थान से 8वें स्थान पर जाना सीएसके और कप्तान गायकवाड़ के लिए निश्चित रूप से संतोषजनक है, लेकिन गायकवाड़ बतौर बल्लेबाज अब भी टीम के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं. केकेआर के खिलाफ भी गायकवाड़ 6 गेंदों पर 7 रन बना पाए थे.

जिटोस्टार एक्सपर्ट रविचंद्रन अश्विन ने गायकवाड़ की बल्लेबाजी की समीक्षा करते हुए थोड़े बदलाव की सलाह दी. जियोहॉस्टार के कार्यक्रम ‘गूगल सर्च एआई मोड मैच सेंटर लाइव’ पर अश्विन ने कहा, ‘एक कप्तान के तौर पर उन्हें कुछ जीत मिली हैं. इससे टूर्नामेंट में टीम को आसानी होनी चाहिए. सच कहूं तो, अगर मैं डगआउट में बैठा होता या ऋतुराज गायकवाड़ होता, तो मुझे ज्यादा परेशानी नहीं होती.’

इस पूर्व ऑफ स्पिनर ने कहा, ‘टी20 एक ऐसा गेम है जहां आपको लगातार इंटेंट दिखाना होता है. बस मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप आयुष म्हात्रे या संजू सैमसन को देखें, तो उन्होंने मैदान में सही विकल्प चुने. ऋतुराज थोड़ा लाइन के पार जा रहे हैं और जल्दी कैच आउट हो रहे हैं. अगर वह अपनी पारी की शुरुआत में थोड़ा आराम से खेलते, गेंद को टाइम करते, और ज्यादा डाउन ग्राउंड खेलते तो यह उनके लिए अच्छा होता.’

गायकवाड़ की खराब फॉर्म की वजह से सीएसके को लगभग हर मैच कमजोर शुरुआत मिली है. कई विशेषज्ञ गायकवाड़ की जगह आयुष म्हात्रे को सैमसन के साथ पारी की शुरुआत करने की सलाह दे रहे हैं. सीएसके के कप्तान के प्रदर्शन पर नजर डालें तो वह 5 मैचों की 5 पारियों में महज 63 रन बना सके हैं.

(एजेंसी इनपुट्स के साथ)

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