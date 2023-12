Nathan Lyon 500 wickets in Test Cricket: ऑस्ट्रेलिया (Australia) के ऑफ स्पिनर नाथन लियोन (Nathan Lyon) रविवार को पर्थ स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान 500 करियर टेस्ट विकेट लेने वाले आठवें खिलाड़ी बन गए. लियोन ने यह आंकड़ा अपने 123वें टेस्ट में हासिल किया जब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट में फहीम अशरफ को एलबीडब्ल्यू आउट किया. फिर, इसी ओवर में उन्होंने आमेर जमाल को आउट किया और यह ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया. 36 वर्षीय दिवंगत शेन वार्न (563) और ग्लेन मैक्ग्रा (563) के बाद इस मुकाम तक पहुंचने वाले तीसरे ऑस्ट्रेलियाई बन गए.

500 विकेट लेने वाले चौथे स्पिनर

इसके अलावा, वह इस मुकाम तक पहुंचने वाले चौथे स्पिनर हैं. इस लिस्ट में उनसे पहले मुथैया मुरलीधरन, शेन वार्न और अनिल कुंबले जैसे दिग्गजों का नाम शामिल हैं. 2011 में श्रीलंका के खिलाफ डेब्यू करने वाले लियोन ने 23 बार पांच विकेट लेने का कारनामा किया है और चार मौकों पर एक टेस्ट में 10 विकेट भी लिए हैं.

नाथन लियोन के टेस्ट में 500वां आंकड़ा छूने पर भारत के दिग्गज स्पिनर आर अश्विन ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. आर अश्विन ने लियोन की तारीफ करते हुए एक्स पर लिखा, “‘टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाला 8वां गेंदबाज और सिर्फ दूसरा ऑफ स्पिनर. बधाई हो दोस्त.”

8th bowler and only the 2nd off spinner in history to pick 500 test wickets.@NathLyon421 congrats mate 🐐🐐#AUSvsPAK

— Ashwin 🇮🇳 (@ashwinravi99) December 17, 2023