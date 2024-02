Ravichandran Ashwin ने रचा इतिहास- टेस्ट में 500 विकेट और 5 शतक बनाने वाले इकलौते खिलाड़ी

राजकोट. स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने शुक्रवार को इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे टेस्ट एक नया इतिहास अपने नाम कर लिया. उन्होंने जैक क्राउली को अपने टेस्ट इतिहास का 500वां शिकार बनाया और इसी के साथ वह 500 टेस्ट विकेट और 5 शतक जड़ने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं. अश्विन जैसा कारनामा दुनिया के बड़े-बड़े ऑलराउंडर भी अपने नाम नहीं कर पाए हैं. उन्होंने अपनी बॉलिंग के अलावा बल्ले से भी 3308 रन बनाए हैं.

500 विकेट और 5 शतक बनाने की लिस्ट में अश्विन के अलावा भले दुनिया का कोई खिलाड़ी न हो लेकिन 400+ विकेट और 5 से ज्यादा टेस्ट शतक बनाने वाले खिलाड़ियों की बात करें तो दुनिया के महान ऑलराउंडर और भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव इस सूची में शान से शामिल होते हैं. उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 434 विकेट झटके और 8 टेस्ट शतक अपने नाम किए.

Only the second #TeamIndia cricketer to reach this landmark in Tests

Congratulations, @ashwinravi99 #INDvENG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/bP8wUs6rd0

— BCCI (@BCCI) February 16, 2024