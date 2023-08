टीम इंडिया के ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. वह क्रिकेट से जुड़ी गतिविधियों पर ट्वीट पर अक्सर अपनी राय रखते हैं. बुधवार से एशिया कप की शुरुआत हुई और रविचंद्रन अश्विन ने नेपाल टीम को लेकर एक ट्वीट किया, जिसके बाद फैंस ने उनके ट्वीट पर कमेंट करना शुरू कर दिया. अश्विन के पोस्ट पर पीएम मोदी के पैरोडी अकाउंट से एक कमेंट आया, जिसके बाद अश्विन ने उसका जवाब देते हुए जमकर मजे लिए. अश्विन का यह जवाब क्रिकेट फैंस को काफी पसंद आ रहा है.

दरअसल अश्विन ने बुधवार को एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने मुल्तान स्टेडियम का जिक्र करते हु्ए लिखा, इस स्टेडियम को वीरेंद्र सहवाग के तिहरे शतक के लिए याद किय़ा जाता है, उन्होंने नेपाल के क्रिकेट फैंस से पूछा, क्या आप मुझे दुनिया के अपने हिस्से से आने वाली टैलेंटेड प्रतिभाओं के बारे में बता सकते हैं. अश्विन का यह ट्वीट नेपाल के समर्थन में कहा जा रहा था, जिस पर कई लोगों ने कमेंट किया. इस पोस्ट पर पीएम मोदी के पैरोडी अकाउंट से भी जवाब आया.