Ravichandran Ashwin की World Cup 2023 टीम में एंट्री, टीम के साथ पहुंचे गुुवाहाटी

रविचंद्रन अश्विन का वर्ल्ड कप 2023 के लिए टीम इंडिया का हिस्सा होना तय हो गया है. तस्वीरों की मानें तो यह सच नजर आता है. वॉर्म-अप मैच के लिए भारतीय टीम गुवाहाटी पहुंच चुकी है. हजारों फैंस ने एयरपोर्ट के बाहर टीम इंडिया का स्वागत किया. रविचंद्रन अश्विन, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीजPreview (opens in a new tab) के लिए भारतीय टीम का हिस्सा थे, भी टीम के साथ गुवाहाटी पहुंचे हैं. इन बातों ने वर्ल्ड कप 2023 के लिए अक्षर पटेल की उपलब्धता पर सवाल और गहरा दिए हैं. रेव स्पोर्ट्स ने एक खास वीडियो पोस्ट किया है जिसमें अश्विन को देखा जा सकता है.

इस बीच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे के लिए आराम शुभमन गिल और हार्दिक पंड्या भी आज टीम के साथ जुड़ जाएंगे. भारत को वर्ल्ड कप में अपना अभियान शुरू करने से पहले दो वॉर्म-अप मैच खेलने हैं. इंग्लैंड के खिलाफ 30 सितंबर को गुवाहाटी में मैच होगा और उसके बाद टीम इंडिया 3 अक्टूबर को तिरुवंतनपुरम जाएगी और वहां नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगी. भारत का वर्ल्ड कप 2023 में पहला मैच 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगा.

Exclusive visuals: Team India arrives in Guwahati for first warm up match against England.

Ravichandran Ashwin travels with the squad, no Axar Patel. @ThumsUpOfficial @cricketworldcup @CricSubhayan @debasissen pic.twitter.com/nkNQppcXjO

— RevSportz (@RevSportz) September 28, 2023