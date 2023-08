मांकड़िंग को लेकर फिर छिड़ी बहस, अश्विन ने बल्लेबाजों को दिया सीधा जवाब- क्रीज में रहें और.....

नई दिल्ली, 27 अगस्त| पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हाल ही में खेले गए दूसरे वनडे मैच के दौरान जब तेज गेंदबाज फजलहक फारूकी (Fazalhaq Farooqi) ने मैच के आखिरी ओवर में ऑलराउंडर शादाब खान (Shadab Khan) को नॉन स्ट्राइकर एंड पर रन आउट किया तो एक बार फिर इस डिसमिसल को लेकर बहसबाजी शुरू हो गई. भारतीय स्टार ऑफ स्पिन ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) जो शुरू से ही नॉन स्ट्राइकर एंड पर रन आउट के बड़े समर्थक रहें हैं एक बार ‘मांकड़िंग’ के समर्थन में आए. अश्विन ने ट्विटर के जरिए इस विवाद पर अपने विचार व्यक्त करते हुए एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया.

अश्विन ने ट्विटर पर एक फैन के ट्वीट को रीट्वीट कर लिखा, “यह स्थिति का सही आंकलन है. सोचिए, अगर कोई व्यक्ति विश्व कप सेमीफाइनल या एक नॉकआउट मैच में कोहली, रोहित, स्मिथ, रूट या नॉनस्ट्राइकर के किसी भी महत्वपूर्ण बल्लेबाज को रन आउट कर दे, जो मैच का नतीजा तय कर सकता है.”

उन्होंने कहा, “मुझे यकीन है कि तब एक बार फिर यह मुद्दा उठेगा और कुछ विशेषज्ञ इस पर अभियान चलाएंगे जो अभी भी इससे सहमत नहीं हैं और निश्चित रूप से, प्रशंसकों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा.”

उन्होंने आगे लिखा, ”फिलहाल सभी टीमें ऐसा नहीं कर रही हैं, लेकिन यह साल विश्व कप का है. मुझे उम्मीद है कि हर कोई इसके लिए तैयार है और जो टीम कहेगी कि हम ऐसा नहीं करेंगे, यह उनका फैसला है. मेरा मानना है कि टीमों को अपने रास्ते में आने वाले हर एक मौके का फायदा उठाना चाहिए क्योंकि विश्व कप जीतना जीवन भर की उपलब्धि है.”