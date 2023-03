ICC Test Rankings: रविचंद्रन अश्विन ने जेम्स एंडरसन को पछाड़ा, विराट कोहली फिर से उछले

बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए खतरनाक साबित हो रहे रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भी कमाल किया है. अब उन्होंने आईसीसी द्वारा जारी ताजा रैंकिंग में पहले पायदान पर अपनी बादशाहत जमा ली है. इससे पहले अश्विन इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन के साथ यह स्थान साझा कर रहे थे लेकिन अब वह उनसे 10 अंक आगे निकल गए हैं और एंडरसन को दूसरे पायदान पर रहकर संतोष करना पड़ा है.

अश्विन ने अहमदाबाद टेस्ट में 7 विकेट अपने नाम किए थे, जिसकी बदौलत अब उनके 869 रेटिंग प्वॉइंट्स हो गए हैं और एंडरसन 859 प्वॉइंट्स के साथ नंबर 2 पर है. 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में अश्विन सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे, जिन्होंने इस सीरीज में 17.28 की औसत से 25 विकेट अपने नाम किए.