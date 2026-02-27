By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
T20 World Cup 2026: अभिषेक को स्लॉगर कहने वालों पर भड़के अश्विन, पाकिस्तानी बॉलर की बोलती बंद कर दी
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने पहले तीन मैचों में जब अभिषेक शर्मा खाता नहीं खोल पाए तो भारत के इस ओपनर की खूब आलोचना हुई. पाकिस्तान के पूर्व पेसर मोहम्मद आमिर ने उन्हें स्लॉगर यानी आंख बंद कर बल्ला घुमाने वाला खिलाड़ी कहा.
नई दिल्ली: भारतीय टीम के पूर्व ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन अभिषेक शर्मा के सपोर्ट में आए हैं. वह इस बात से बहुत नाराज हैं जो अभिषेक शर्मा को ‘स्लॉगर’ कहते हैं. 39 वर्षीय अश्विन ने कहा कि शर्मा की बैकलिफ्ट कमाल की है. और वह इतनी अच्छी है जो शायद उनके मेंटॉर युवराज सिंह से भी बेहतर है.
अश्विन का इशारा पाकिस्तान के पूर्व पेसर मोहम्मद आमिर की ओर था. आमिर ने बाएं हाथ के इस बल्लेबाज को स्लॉगर कहा था. और उनकी इस बात पर खूब चर्चा भी हुई.
युवराज से भी सुंदर है अभिषेक का बैट स्विंग
अपने शो ‘ऐश की बात’ में अश्विन ने कहा, ‘आप अभिषेक शर्मा के खेल के कुछ हिस्से की आलोचना कर सकते हैं लेकिन उन्हें स्लॉगर कहना पूरी तरह गलत होगा. उनके पास आज के दौर के क्रिकेटरों में सबसे शानदार और मजबूत बैट स्विंग है. और शायद उनके मेंटॉर युवराज सिंह से भी सुंदर.’
अश्विन ने कहा कि अपने खेल के एक हिस्से जहां अभिषेक थोड़ा लगाम लगा सकते हैं, वह है हर गेंद पर आक्रामक शॉट खेलने की कोशिश करना. उन्होंने हालांकि यह भी कहा कि जब कोई रन बनाने की कोशिश करता है तो इस तरह की चीजें उस खिलाड़ी की बैटिंग में आ ही जाती हैं.
अभिषेक ने पहले तीन मैचों में नहीं खोला था खाता
अभिषेक शर्मा के लिए टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी. अपने पहले तीन मैचों में वह खाता भी नहीं खोल पाए थे. यूएसए, पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के खिलाफ उन्होंने कोई रन नहीं बनाया था. इसके बाद सुपर 8 के पहले मैच में उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 15 रन बनाए. भारत को इस मैच में 76 रन से हार का सामना करना पड़ा था.
जिम्बाब्वे के खिलाफ चेन्नई में हुए मैच में अभिषेक लय में नजर आए. गुरुवार को खेले गए मुकाबले में उन्होंने 30 गेंद पर 55 रन नबाए. उनकी बैटिंग ने भारत को 256 के स्कोर तक पहुंचने में मदद की.
अभिषेक ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पारी के बाद क्या कहा
पारी के बाद अभिषेक ने कहा था, ‘जब आप टीम के लिए योगदान देते हैं तो आपको हमेशा अच्छा लगता है. और मैं इस लम्हे का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहा था. और आखिर यह हो रहा है. मैं सच में बहुत खुश हूं. मैं कहूंगा कि धीमी बल्लेबाजी जानबूझकर नहीं की गई. लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि मैं पिच पर कुछ समय बिताना चाहता था. क्योंकि अगर आप देखें तो मैंने अभी तक पूरे टूर्नामेंट में 10-12 गेंद नहीं खेली थीं. तो मैं कुछ वक्त बिताना चाहता था. मैं अपनी टीम की भी बात करना चाहूंगा कि जिस तरह उन्होंने अभी तक मेरे साथ व्यवाहर किया है. आखिर में आपको कभी ऐसा अहसास नहीं दिलाया गया कि मैं टीम के लिए रन नहीं बना रहा हूं. ‘
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत का आखिरी सुपर 8 मैच 1 मार्च को वेस्टइंडीज के साथ है. इस मैच को जीतने वाली टीम ही सेमीफाइनल में जाएगी. ग्रुप 1 से साउथ अफ्रीका पहले ही अंतिम चार में जगह बना चुकी है.
