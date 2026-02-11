Hindi Cricket Hindi

Ravichandran Ashwin Supports Pakistan Off Spinner Usman Tariq On His Bowling Action

T20 World Cup: पाकिस्तानी बॉलर के सपॉर्ट में उतरे रविचंद्रन अश्विन, बोले- सारे नियम गेंदबाजों के लिए क्यों

पाकिस्तान के ऑफ स्पिनर उस्मान तारिक मंगलवार को USA के खिलाफ मैच खेले तो एक बार फिर कई फैन्स ने उनके एक्शन पर सवाल उठाए. इस बार रविचंद्रन अश्विन ने उन्हें क्लीन चिट दी है.

इस टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2026) में पाकिस्तान की टीम एक नया ऑफ स्पिनर लेकर आई है, जिसके बॉलिंग एक्शन ने सभी का ध्यान खींचा है. अपने अजीब एक्शन के चलते यह ऑफ स्पिनर मैच पर अपनी छाप छोड़ रहा है. मंगलवार को उसने अमेरिका के खिलाफ मैच खेला तो अमेरिकी बल्लेबाज भी उनके खिलाफ रन बनाने में संघर्ष करते दिखे.

इस बीच सोशल मीडिया पर एक बार फिर हंगामा मच रहा है कि आखिर चकिंग करने वाले इस गेंदबाज को ICC बॉलिंग पर कैसे मान्यता दे रहा है. हालांकि इस गेंदबाज को भारत के पूर्व ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने समर्थन दिया है. उन्होंने इसके बॉलिंग एक्शन को लीगल करार दिया है.

अमेरिका के खिलाफ खेले इस मैच में 28 साल के उस्मान तारीक ने 4 ओवर में सिर्फ 27 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए. इस बीच सोशल मीडिया पर उनकी बॉलिंग को बैन करने की आवाजें भी सुनाई दीं. एक फैन ने लिखा, ‘ICC को उस्मान तारीक को उसके गैर-कानूनी बॉलिंग एक्शन के लिए बैन कर देना चाहिए.’

ICC should ban Usman Tariq for his illegal bowling action. pic.twitter.com/dYfSEFxmDv — (@jod_insane) February 10, 2026

एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘उस्मान तारीक चकर हैं. आखिर ICC क्यों उन्हें बॉल करने दे रहा है.’ भारत की अंडर 19 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज श्रीवत्स गोस्वामी ने भी उस्मान तारीक के एक्शन पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, ‘यहां तक कि फुटबॉल में भी यह मान्य नहीं होता कि खिलाड़ी पेनल्टी रनअप लेते हुए पॉ ज (रुक जाए) ले पाए. यह ठीक कैसे है? एक्शन- सब ठीक है. लेकिन (पॉज) रुक जाता है? यह भी तब हो रहा है, जब वह बॉल फेंकने से पहले लोडिंग कर देता है. गंभीरता के साथ कहता हूं यह जारी नहीं रहना चाहिए.’

Even football doesn’t allow players to pause during a penalty run-up anymore.

How is this ok? Action – all good. But pause ? That too while loading to deliver. This can’t be continued seriously ! #WorldCup2026 pic.twitter.com/gIgsjV7RlX — Shreevats goswami (@shreevats1) February 10, 2026

श्रीवत्स गोस्वामी की इस चिंता का जवाब रविचंद्रन अश्विन ने कहा, ‘स्वीकार करता हूं फुटबॉल इसे मान्यता नहीं देता! जब बल्लेबाज को यह अनुमति है कि वह अंपायर या बॉलर को बगैर बताए स्विच हिट या रिवर्स खेल सकते हैं, जबकि वह एक साइड (दाएं या बाएं) पर खड़े होकर बैटिंग शुरू करते हैं, आखिर क्यों गेंदबाजों को सीमित करने के लिए ही ये पाबंदियां लगाई जाती हैं.’

Reverse sweep was first played in 1964 and it’s still debatable ? Ok.

We are talking about the “ pause “ here. “ PAUSE “. A batter doesn’t take stance, look away, pause & then reset before the ball is delivered. He/she is absolutely ready for whatever the bowler has to offer.… https://t.co/3uH8kGN8mc — Shreevats goswami (@shreevats1) February 11, 2026

अश्विन ने आगे लिखा, ‘यहां तक कि बॉलर को यह भी अनुमति नहीं है कि वह अंपायर को बगैर बताए अपना हाथ बदल सके. उन्हें पहले यह नियम बदलना चाहिए.’

