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रविचंद्रन अश्विन ने बताई टेस्ट से अपने संन्यास की वजह, बोले- पर्थ में टीम का फैसला देख हो गया था अहसास

भारतीय टीम के पूर्व ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के बीच में ही अपने संन्यास का ऐलान कर दिया था. उनके फैसले की कई पूर्व खिलाड़ियों ने आलोचना भी की थी.

Published date india.com Published: March 17, 2026 9:24 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
Ravichandran Ashwin Appeal
रविचंद्रन अश्विन @BCCI/x

Ravichandran Ashwin on His Retirement: साल 2024-25 में जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई थी, तब अश्विन ने बीच सीरीज के दौरान ही अपने संन्यास का ऐलान कर दिया था. इस दौरे पर उन्हें 5 टेस्ट की सीरीज में सिर्फ एकमात्र टेस्ट खेलने का मौका मिला था, जो एडिलेड में खेला गया डे-नाइट टेस्ट था. अब उनके संन्यास को जब एक साल से ज्यादा का समय हो चुका है तो उन्होंने इसकी वजह बताई है. अश्विन ने कहा कि उन्हें तब यह अहसास हुआ, जब एक टेस्ट मैच के दौरान प्लेइंग XI में उनसे कम अनुभवी और युवा खिलाड़ी वॉशिंग्टन सुंदर को तरजीह दी गई. इसके बाद उन्होंने बीच सीरीज में ही इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया.

मंगलवार को कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान, अश्विन ने उस पल के बारे में खुलकर बात की जब उन्हें अहसास हुआ कि टीम इंडिया के साथ उनका समय अब ​​खत्म हो चुका है. उन्होंने कहा, ‘मैं पर्थ में सीनियर गेंदबाज था. वॉशी (वॉशिंगटन सुंदर) ने वह टेस्ट खेला, और मुझे अहसास हो गया कि मेरा समय अब ​​पूरा हो चुका है.’

उल्लेखनीय है कि ब्रिस्बेन टेस्ट के बाद अश्विन के संन्यास लेने के फैसले पर टीम मैनेजमेंट की काफी आलोचना हुई थी. ये वो समय था, जब इस सीरीज के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भी टीम से दूरी बना ली. ऐसी बातें सामने आ रही थीं कि सीनियर खिलाड़ियों को जबरदस्ती संन्यास लेने के लिए मजबूर किया गया है. ऐसे में हेड कोच गौतम गंभीर को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया था. हालांकि, अश्विन ने इन सभी बातों को सिरे से खारिज करते हुए गंभीर के काम करने के तरीके का समर्थन किया.

अश्विन ने कहा, ‘मुझे गौतम पसंद हैं. हो सकता है कि उनके बारे में लोगों की राय अलग-अलग हो, लेकिन वह ऐसे इंसान हैं जो हमेशा टीम को किसी भी खिलाड़ी से ऊपर रखते हैं. वह जीत का श्रेय किसी एक खिलाड़ी को नहीं, बल्कि पूरी टीम को देते हैं. उनकी यही बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद है.’

अश्विन ने भारतीय ड्रेसिंग रूम के माहौल और किसी एक खिलाड़ी पर ही निर्भर न रहने की अहमियत के बारे में कहा, ‘भारतीय क्रिकेट सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह उससे कहीं ज्यादा बड़ा है.’

विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ अपने लंबे जुड़ाव को याद करते हुए, अश्विन ने उन वर्षों के दौरान टीम के खिलाड़ियों के बीच मौजूद मजबूत तालमेल और आपसी भाईचारे का जिक्र करते हुए कहा, ‘हम सभी में सबसे अच्छी बात यह थी कि कोई भी एक-दूसरे पर हार का ठीकरा नहीं फोड़ता था. हम सभी चाहते थे कि भारत जीते और पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन करे. हम सभी इसी एक लक्ष्य को लेकर पूरी तरह से प्रेरित थे.’

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(एजेंसी से)

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Arun Kumar

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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