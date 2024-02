Hindi Cricket Hindi

Ravindra Jadeja 3rd Indian Player With A Double Of 3000 Runs And 200 Wickets In Tests

राजकोट टेस्ट में शतक लगाकर रवींद्र जडेजा ने की पूर्व दिग्गज कपिल देव और रविचंद्रन अश्विन की बराबरी

India vs England, 3rd Test: इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट टेस्ट के पहले दिन शतकीय पारी खेलकर भारतीय ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में 3,000 रन पूरे किए.

रवींद्र जडेजा (File photo)

Ravindra Jadeja completes double of 3,000 runs and 250 wickets in Tests: अपने घरेलू मैदान राजकोट पर इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के दौरान शतकीय पारी खेलकर भारतीय स्टार रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने पूर्व कप्तान कपिल देव के साथ अपने साथी गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) की बराबरी कर ली है. जडेजा इन दो दिग्गजों के बाद टेस्ट क्रिकेट में 3000 रन और 250 से अधिक विकेट का आंकड़ा हासिल करने वाले तीसरे भारतीय बन गए.

इसी के साथ जडेजा महान स्पिन शेन वार्न अश्विन और न्यूजीलैंड के डेनियल विटोरी के बाद यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने वाले चौथे स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर भी बन गए हैं. इन खिलाड़ियों के अलावा इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड और इयान बॉथम, न्यूजीलैंड के सर रिचर्ड हैडली, दक्षिण अफ्रीका के शॉन पोलक और जैक्स कैलिस, पाकिस्ता के इमरान खान और श्रीलंका चामिंडा वास ने ये उपलब्धि हासिल की है.

जडेजा ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन कप्तान रोहित शर्मा के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभाला. 33 रन पर तीन विकेट खोने के बाद रोहित और जडेजा ने मिलकर चौथे विकेट के लिए 204 रन की धमाकेदार साझेदारी बनाई. दिन का खेल खत्म होने तक जडेजा 212 गेंदो पर 9 चौकों और दो छक्कों की मदद से 110 रन बनाकर नाबाद थे और स्टंप्स तक भारत का स्कोर 326/5 पर था.

टेस्ट क्रिकेट में 3000 से अधिक रन और 250 से अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी:

शेन वार्न – 3154 रन और 708 विकेट स्टुअर्ट ब्रॉड – 3662 रन और 604 विकेट रविचंद्रन अश्विन – 3271 रन और 499 विकेट कपिल देव – 5248 रन और 434 विकेट सर रिचर्ड हैडली – 3124 रन और 431 विकेट शॉन पोलक – 3781 रन और 421 विकेट इयान बॉथम – 5200 रन और 383 विकेट इमरान खान – 3807 रन और 362 विकेट डेनियल विटोरी – 4531 रन और 362 विकेट चमिंडा वास – 3089 रन और 355 विकेट जैक्स कैलिस – 13289 रन और 292 विकेट रवींद्र जड़ेजा – 3003 रन और 280 विकेट