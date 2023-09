कोलंबो. एशिया कप 2023 के सुपर-4 मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ मैच में भारत के दिग्गज ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा के नाम बड़ी उपलब्धि दर्ज हुई. रविंद्र जडेजा ने 1983 विश्व कप विजेता टीम के कप्तान और दिग्गज ऑलराउंडर कपिलदेव के खास क्लब में जगह बनाई. कपिलदेव के बाद ऐसा करने वाले वह दूसरे भारतीय खिलाड़ी भी बने.

रविंद्र जडेजा ने 35वें ओवर की पहली गेंद पर शमीम हुसैन का विकेट लिया. यह वनडे करियर का उनका 200वां विकेट है. रविंद्र जडेजा वनडे में 200 विकेट लेने वाले सातवें भारतीय गेंदबाज बने. जडेजा वनडे में 200 विकेट और 2000 रन बनाने वाले वह दूसरे भारतीय खिलाड़ी भी बन गए. जडेजा से पहले दिग्गज कपिलदेव ने यह कारनामा किया था. दिग्गज कपिलदेव ने 225 वनडे मैच में 3783 रन बनाए थे और 253 विकेट हासिल किए थे. वहीं रविंद्र जडेजा के नाम 182 वनडे मैच में 2578 रन और 200 विकेट है.

200 ODI wickets and it was his ‘baye haath ka khel’ 🔥

Take a bow @imjadeja🙌#INDvBAN live now only on #DisneyPlusHotstar, free on the mobile app.#FreeMeinDekhteJaao #AsiaCup2023 #AsiaCupOnHotstar #Cricke pic.twitter.com/3oiEVyGqN3

— Disney+ Hotstar (@DisneyPlusHS) September 15, 2023