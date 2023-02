IND vs AUS: भारत की जीत के जश्न में पड़ा भंग, ICC ने इस स्टार खिलाड़ी पर ठोका जुर्माना

भारत ने नागपुर के विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट मैच के तीसरे ही दिन शनिवार को वर्ल्ड नंबर वन ऑस्ट्रेलिया को पारी और 132 रन से रौंद दिया है और चार मैचों की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी (Border-Gavaskar Trophy 2023) में 1-0 की बढ़त बना ली है. मैच में 7 विकेट और 70 रन बनाने वाले वर्ल्ड नंबर वन ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) को मैन ऑफ द मैच चुना गया. हालांकि जडेजा की खुशी ज्यादा देर तक कायम नहीं रह पाई और आईसीसी से जुर्माना का सामना करना पड़ा.

आईसीसी ने नागपुर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में आईसीसी की आचार सहिंता का उल्लंघन करने पर जडेजा पर मैच फीस का 25 फीसदी जुर्माना लगाया है. जडेजा को खिलाड़ियों और खिलाड़ी सहयोगी कर्मियों के लिए आईसीसी की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.20 का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया, जोकि खेल भावना के विपरीत आचरण प्रदर्शित करने से संबंधित है.

इसके साथ ही जडेजा के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट अंक भी जोड़ा दिया गया है. हालांकि 24 महीने की अवधि में यह उनका पहला अपराध था.

घटना गुरुवार, 9 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के 46वें ओवर के दौरान हुई, जब जडेजा को अपनी उंगली पर सुखदायक क्रीम लगाते हुए देखा गया था. वीडियो फुटेज में बाएं हाथ के स्पिनर ने मोहम्मद सिराज की हथेली से कोई प्रतिबंधित पदार्थ लिया और इसे अपने बाएं हाथ की तर्जनी पर रगड़ते हुए दिखाई दिए.

लेकिन जब मैच रेफरी ने रवींद्र जडेजा और टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को ये फुटेज दिखाकर उनसे सफाई मांगी तो साफ हो गया कि जडेजा ने अपनी उंगली पर दर्द से राहत देने वाला ऑइंटमेंट लगाया था, जो नियमों के अंदर है और उन्होंने क्रिकेट के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया.