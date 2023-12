SA vs IND: रविंद्र जडेजा को उपकप्तान होने भर से नहीं मिलेगा कोई फायदा, चोपड़ा के बयान से मची सनसनी

नई दिल्ली: आकाश चोपड़ा (Aaksah Chopra) को लगता है कि साउथ अफ्रीका (India vs South Africa) के खिलाफ तीसरे टी20 इंटरनैशनल मैच में रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) का मुकाबला अक्षर पटेल (Axar Patel) के साथ होगा. टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज का मानना है कि जडेजा को अपनी जगह बचाए रखने के लिए बल्ले से बेहतर प्रदर्शन करना होगा.

भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20 इंटनरैशनल मैच में उतरना है. सीरीज में 0-1 से पीछे चल रही टीम इंडिया जोहान्सबर्ग में सीरीज बराबर करने उतरेगी. सीरीज का पहला मैच बारिश के कारण धुल गया था. वहीं दूसरे मैच में रविंद्र जडेजा ने 19 गेंद पर 14 रन बनाए थे. वहीं गेंदबाजी में उन्होंने 2.5 ओवर में कोई विकेट लिए 28 रन दिए. भारत को इस मैच में पांच विकेट से हार का सामना करना पड़ा था. इस मैच का फैसला डकवर्थ लुईस से हुआ था.

A solid fight from #TeamIndia but it was South Africa who won the 2nd #SAvIND T20I (via DLS Method).

We will look to bounce back in the third & final T20I of the series. 👍 👍

Scorecard 👉 https://t.co/4DtSrebAgI pic.twitter.com/wfGWd7AIX4

— BCCI (@BCCI) December 12, 2023