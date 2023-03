जोन्टी रोड्स ने बताया- कौन है आज के दौर का बेस्ट फील्डर? लिया इस भारतीय खिलाड़ी का नाम

क्रिकेट के मैदान पर आज भी अगर कोई खिलाड़ी बेहतरीन फील्डिंग करता दिखता है तो उसकी तुलना जोन्टी रोड्स (Jonty Rhodes) से होने लगती है. आखिर हो भी क्यों न जोन्टी दुनिया के महानतम फील्डरों में जो शुमार हैं. क्रिकेट की दुनिया में फील्डिंग की अहमियत समझाने वाले जॉन्टी रोड्स ही थे, जिन्होंने अपनी बेहतरीन फील्डिंग के दम पर कई मैचौं का रुख पलट दिया. अब आधुनिक दौर के क्रिकेटरों में बैटिंग या बॉलिंग की विशेषज्ञता के साथ-साथ उनकी फील्डिंग पर भी खासा ध्यान दिया जाता है. रोड्स मानते हैं कि आईपीएल ने भी फील्डिंग में सुधार का दायरा मजबूत किया है.

साउथ अफ्रीका के इस पूर्व क्रिकेटर ने कहा, ‘फील्डिंग क्रिकेट का एक अहम हिस्सा है और फील्डिंग की अच्छी तकनीक सीखने के लिए अनुशासन का होना जरूरी है. इसके लिए पीछे दौड़ना और दाए-बाएं साइड में तेजी से मूवमेंट करना सबसे खास है. क्योंकि क्रिकेट एक सीधी लाइन में खेले जाना वाला खेल है. एक अच्छा फील्डर होने के लिए आपको दिशा बदलनी आनी चाहिए.’

जोन्टी रोड्स ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में कहा, ‘फील्डिंग को बेहतर बनाने के लिए गेंद पर आपका अंदाजा अच्छा होना चाहिए. अच्छा अंदाजा होने के मतलब यह नहीं है कि आपके रिफ्लेक्सिस तेज हों. इसके मायने ये हैं कि आप उम्मीद करें कि हर गेंद आपके पास ही आएगी. यह आपको कोई कोच नहीं सिखा सकता.’

रोड्स ने कहा, ‘अच्छा फील्डर बनने के लिए आपको बस गेंद और बल्ले के संपर्क को नहीं देखना है बल्कि बल्लेबाज की बॉडी लैंग्वेज को भी समझना है. अच्छा फील्डर हमेशा इस सबका आनंद उठाता है.’