IPL 2023- रवींद्र जडेजा ने एमएस धोनी के साथ साझा कीं खास तस्वीरें और लिखी दिल की बात

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2023) के फाइनल मैच रोमांचक मोड़ पर था, जब चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को अंतिम 2 बॉल पर 10 रन की दरकार थी. गुजरात की टीम अपने दूसरे खिताब की ओर जाती दिख रही थी कि स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने मोहित शर्मा को छक्का और चौका जड़कर जीत दिला दी. इस जीत के बाद धोनी ने खुशी से फूले नहीं समाए और उन्होंने अपने फेवरेट स्टार जड्डू को गोद में उठा लिया.

सिर्फ 6 बॉल पर 15 रन बनाने वाले जडेजा ने इस मैच में शुभमन गिल का एक महत्वपूर्ण विकेट भी लिया. इस शानदार जीत के बाद रवींद्र जडेजा ने अपने टि्वटर हैंडल पर मैच से जुड़ी कुछ यादगार पल शेयर किए हैं. उन्होंने यहां तीन खास तस्वीरें पोस्ट की हैं और इन तीनों तस्वीरों में वह धोनी के साथ नजर आ रहे हैं. जड्डू ने इस ट्वीट में धोनी के साथ अपने लगाव की बात शेयर की है और यह बताने की कोशिश की है कि उनके और एमएसडी के बीच में कोई मनमुटाव नहीं है.

पहली तस्वीर में जडेजा अपनी पत्नी रिवाबा जडेजा और एमएस धोनी के साथ हैं. रिवाबा ने आईपीएल ट्रॉफी अपने हाथ में पकड़ी हुई है. दूसरी तस्वीर में धोनी और जडेजा ट्रॉफी के साथ खड़े हैं. यहां दोनों के चेहरों पर मुस्कान दिख रही है, जबकि तीसरी तस्वीर विनिंग मोमेंट के तुरंत बाद की है, जब जडेजा विनिंग चौका जड़ते ही डगआउट की ओर भागे थे. तो एमएस धोनी ने सबसे पहले आगे आकर उन्हें गले लगा लिया और फिर उन्हें अपनी गोद में उठा लिया.