नागपुर टेस्ट के दौरान उंगली पर क्या लगा रहे थे रवींद्र जडेजा? जानें क्या है इस तस्वीर का सच

पिच को लेकर बयानबाजी के साथ शुरू हुई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में विवाद का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नागपुर टेस्ट के पहले दिन जब स्पिनर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) अपनी बाएं हाथ की तर्जनी की उंगली पर कुछ लगाने नजर आए तो सोशल मीडिया पर ये तस्वीर तेजी से वायरल हुई. जिस पर कई ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी.

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान टिम पेन (Tim Paine) ने इसे “दिलचस्प” बताया, जिसके बाद ऑस्ट्रेलियाई मीडिया में भारतीय स्पिनर की तस्वीर पर बहस छिड़ गई. ये सवाल उठाए जाने लगे कि जडेजा क्या कर रहे थे और अपनी उंगली पर क्या लगा रहे थे.