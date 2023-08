RCB ने एंडी फ्लावर को बनाया कोच, माइक हेसन-संजय बांगड़ की छुट्टी

बीते 16 साल से अपने पहले खिताब का इंतजार कर रही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) ने इस लीग के 17वें सीजन के लिए जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेटर और इंग्लैंड के पूर्व कोच एंडी फ्लावर (Andy Flower) को अपना नया कोच नियुक्त किया है. साल 2023 में आरसीबी की टीम प्लेऑफ में भी क्वॉलीफाई नहीं कर पाई थी. लेकिन नए सीजन के लिए टीम ने एंडी पर भरोसा जताया है. इन दिनों टीम की कमान साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डुप्लेसिस संभाल रहे हैं. एडी और डुप्लेसिस की जोड़ी पहले ही कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) में एक साथ काम कर चुकी है. ये दोनों पहले सेंट लूसिया किंग्स का हिस्सा थे.

इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम में माइक हेसन डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट की भूमिका में थे, जबकि संजय बांगड़ टीम के हेड कोच का रोल निभा रहे थे. इस बार इस मशहूर आईपीएल फ्रैंचाइजी ने इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं बढ़ाया. 55 वर्षीय एंडी फ्लावर इससे पहले आईपीएल में पंजाब किंग्स (PBKS) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के भी कोच रह चुके हैं. फ्लावर पिछले सीजन जायंट्स के कोच थे, जो अब जस्टिन लैंगर को अपना नया कोच नियुक्त किया है.