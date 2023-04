IPL 2023: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को झटका, रजत पाटीदार टूर्नामेंट से बाहर

आईपीएल 2023 का सीजन अभी शुरू ही हुआ है कि एक के बाद एक कई टीमों के खिलाड़ी चोटिल होकर टूर्नामेंट से बाहर होने लगे हैं. टूर्नामेंट के पहले मैच में गुजरात के केन विलियमसन घुटने में आई चोट के कारण इससे बाहर हुए तो अब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के युवा बल्लेबाज रजत पाटीदार (Rajat Patidar) चोटिल होकर बाहर हो गए हैं. मंगलवार को RCB के खेमे से यह खबर मिली की पाटीदार एड़ी में आई चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं.

रजत ने बेंगलुरु के पहले मैच में हिस्सा नहीं लिया था. आरसीबी को उम्मीद थी कि 29 वर्षीय बल्लेबाज इस सत्र में किसी समय खेलने के लिए उपलब्ध होंगे लेकिन अब वह टूर्नामेंट से ही बाहर हो गए हैं.

फ्रेंचाइजी ने फिलहाल उनकी जगह किसी खिलाड़ी को घोषित नहीं करने का फैसला किया है. अनुज रावत, सुयश प्रभुदेसाई और महिपाल लोमरोर कुछ ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं, जो टीम में उनकी जगह ले सकते हैं.