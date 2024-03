IPL 2024 से पहले आखिरकार RCB ने भी बदला अपना नाम, अब बैंगलोर नहीं बेंगालुरु

नई दिल्ली. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2024) में RCB ने भी अपना नाम बदल लिया है. इस लीग के 16 सीजन खेलने वाले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) ने बैंगलोर की जगह अब अपने नाम को भी बेंगलुरु कर लिया है. यानी की अब टीम की पहचान शहर के नए नाम बेंगलुरु पर ही होगा. अब इसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के नाम से जाना जाएगा. फ्रैंचाइजी ने मंगलवार को अपने अनबॉक्स (UNBOX) कार्यक्रम टीम के नए नाम का ऐलान किया. इससे पहले साल 2008 में आई इस लीग में RCB रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के नाम से ही जानी जाती रही.

1 नवंबर 2014 से कर्नाटक सरकार ने शहर के नाम को देशी भाषा के करीब लाते हुए बैंगलोर से बेंगलुरु कर दिया था. इसके बाद से ही क्रिकेट फैन्स इस फ्रैंचाइजी को भी अपने नाम में यह बदलाव करने की सलाह देते रहते थे. लेकिन आईपीएल के 16 सीजन तक उसने यह बदलाव नहीं किया था और अब आखिरकार वह इस बदलाव पर राजी हो गई.

First look of our new team kit! 😍

It’s Bold, it’s new, it’s Red, it’s Blue and the Golden Lion shining through 🤩#PlayBold #ನಮ್ಮRCB #RCBUnbox #IPL2024 pic.twitter.com/27TwAfnOVM

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) March 19, 2024