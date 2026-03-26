RCB Full Schedule: विराट कोहली की टीम RCB का पहला मैच कब और किससे? यहां है पूरा शेड्यूल

RCB Full Schedule: इंडियन प्रीमियर लीग के इस सीजन का पहला मुकाबला 28 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा.

Published date india.com Updated: March 26, 2026 8:35 PM IST
By Parinay Kumar | Edited by Parinay Kumar
RCB Full Schedule: आईपीएल के 19वें सीजन की शुरुआत 28 मार्च से हो रही है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने IPL-2026 का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है. टूर्नामेंट की शुरुआत 28 मार्च को बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में मौजूदा चैंपियन RCB और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगी. विराट कोहली की कप्तानी में आरसीबी अपना पहला मैच जीत के साथ आगाज करना चाहेगी. आइये जानते हैं RCB अपना मैच कब, कहां और किन-किन टीमों से खेलेगी. इस बार IPL का आयोजन 28 मार्च से 31 मई के बीच किया जा रहा है.

Royal Challengers Bengaluru Match Schedule 2026 

तारीख मैच स्थान समय (IST)
28 मार्च RCB बनाम सनराइजर्स हैदराबाद बेंगलुरु 7:30 PM
5 अप्रैल RCB बनाम चेन्नई सुपर किंग्स बेंगलुरु 7:30 PM
10 अप्रैल राजस्थान रॉयल्स बनाम RCB गुवाहाटी 7:30 PM
12 अप्रैल मुंबई इंडियंस बनाम RCB मुंबई 7:30 PM
15 अप्रैल RCB बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स बेंगलुरु 7:30 PM
18 अप्रैल RCB बनाम दिल्ली कैपिटल्स बेंगलुरु 3:30 PM
24 अप्रैल RCB बनाम गुजरात टाइटंस बेंगलुरु 7:30 PM
27 अप्रैल दिल्ली कैपिटल्स बनाम RCB दिल्ली 7:30 PM
30 अप्रैल गुजरात टाइटंस बनाम RCB अहमदाबाद 7:30 PM
7 मई लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम RCB लखनऊ 7:30 PM
10 मई RCB बनाम मुंबई इंडियंस रायपुर 7:30 PM
13 मई RCB बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स रायपुर 7:30 PM
17 मई पंजाब किंग्स बनाम RCB धर्मशाला 3:30 PM
22 मई सनराइजर्स हैदराबाद बनाम RCB हैदराबाद 7:30 PM

RCB Full Squad

रजत पाटीदार (कप्तान), विराट कोहली, टिम डेविड, जैकब बेथेल, रोमारियो शेफर्ड, जोश हेज़लवुड, नुवान तुषारा, देवदत्त पडिक्कल, जितेश शर्मा, क्रुणाल पांड्या, रसिख डार, भुवनेश्वर कुमार, जॉर्डन कॉक्स, सुयश शर्मा, वेंकटेश अय्यर, स्वप्निल सिंह, जैकब डफी, कनिष्क चौहान, अभिनंदन सिंह, मंगेश यादव, फिल साल्ट, सात्विक देसवाल, विक्की ओस्तवाल, विहान मल्होत्रा.  

परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं.

