By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
RCB के हेड कोच एंडी फ्लॉवर पर भारी जुर्माना- MI के खिलाफ मैच के दौरान दी थी गाली, माइक ने पकड़ी आवाज
रविवार की रात RCB की टीम MI के खिलाफ मुश्किलों में फंसी थी. इस दौरान एक मौके पर टीम के हेड कोच एंडी फ्लॉवर के मुंह से गाली निकल गई, जो माइक में सुनाई दे गई.IPL ने इस पर कार्रवाई की है.
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के हेड कोच एंडी फ्लॉवर (Andy Flower) पर मैच फीस का 15 फीसदी जुर्माना लगा है. उन्होंने रविवार (10 मई) को मुंबई इंडियन्स (MI) के खिलाफ खेले गए मैच के दौरान एक मौके पर गाली दी थी, जो साफ सुनाई दी. इस पर आईपीएल के कोड ऑफ कंडक्ट (IPL की आचार संहिता) के उल्लंघन करने के चलते यह जुर्माना ठोका गया है. एंडी ने गाली देकर IPL की आचार संहिता के मुताबिक लेवल 1 का अपराध किया है.
आईपीएल में अपनी ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया कि RCB के इस कोच ने आचार संहिता के अनुच्छेद 2.3 का उल्लंघन किया है- ‘इसके तहत मैच के दौरान अपशब्द या गाली सुना जाना आता है.’ यह घटना तब हुई, जब इस रोमांचक मैच के दौरान RCB की टीम मैच के अंतिम ओवरों में संघर्ष करती दिख रही थी. बेंगलुरु की टीम यहां 167 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी.
मैच में 17.2 ओवर पर यह विवाद तब हुआ, जब क्रुणाल पांड्या का एक शॉट ‘बाउंड्री कॉल’ (चौका-छक्का है या नहीं) चर्चा का विषय बन गया. क्रुणाल ने मुंबई के स्पिनर AM गजनफर की गेंद को वाइड लॉन्ग-ऑन की ओर उठाकर दे मारा. यहां नमन धीर ने बाउंड्री लाइन पार करते हुए रस्सियों के पास कैच लपका और गेंद को तिलक वर्मा की ओर उछाल दिया.
तिलक कैच पूरा नहीं कर पाए और ऐसा लगा कि उन्होंने छक्के का इशारा किया है; शायद उन्हें लगा कि नमन का कोई एक जूता बाउंड्री कुशन से टकरा टच हो गया है. हालांकि, रीप्ले में साफ़ दिखा कि कैच लेने की कोशिश के दौरान धीर ने कुशन को बिल्कुल भी नहीं छुआ था. क्रुणाल इस दौरान क्रैम्प (मांसपेशियों में खिंचाव) से जूझ रहे थे और उन्होंने यहां कोई रन नहीं दौड़ा. नतीजतन यह गेंद डॉट बॉल हो गई. इसके बाद फ्लॉवर गु्स्सा गए.
एंडी फ्लॉवर को यह छक्का लग रहा था और उनका भरोसा तब और भी ज्यादा हो गया, जब मुंबई के खिलाड़ी तिलक वर्मा ने ऐसा रिएक्शन दिया कि शायद यह छक्का हो गया है. इस पर उन्होंने बाउंड्री लाइन पर मौजूद चौथे अंपायर से बहस कर ली.इसी दौरान उनके मुंह से अपशब्द निकल गया. फ्लॉवर ने अपनी गलती मान ली और मैच रेफरी अमित शर्मा द्वारा लगाए गए दंड को मान लिया.IPL की आचार संहिता के मुताबिक, लेवल 1 के उल्लंघनों के लिए लगाए गए दंड अंतिम और सर्वमान्य होते हैं.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें