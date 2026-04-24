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चिन्नास्वामी में सुदर्शन का शतक पड़ा फीका, कोहली की दमदार पारी से RCB ने गुजरात को 5 विकेट से हराया

IPL 2026 RCB vs GT: बेंगलुरु और गुजरात के मैच में साईं सुदर्शन के शतक के बावजूद विराट कोहली की शानदार पारी से RCB ने जीत दर्ज की. आइए इस खबर में जानते हैं मैच का पूरा हाइलाइट्स.

Published date india.com Published: April 24, 2026 11:34 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
चिन्नास्वामी में सुदर्शन का शतक पड़ा फीका, कोहली की दमदार पारी से RCB ने गुजरात को 5 विकेट से हराया
Photo from PTI

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल, 2026) में शुक्रवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गुजरात टाइटंस (Gt) को 5 विकेट से हराया. बेंगलुरु में एम. चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में गुजरात से मिले 206 रनों के लक्ष्य को विराट की टीम ने 18.5 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल किया. यह RCB की इस सीजन की पांचवीं जीत है.

RCB ने 18 ओवर में ही पूरा कर लिया टारगेट

206 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बेंगलुरु की शुरुआत अच्छी नहीं थी. जैकब बेथेल 10 गेंदों में 14 रन बनाने के बाद मोहम्मद सिराज का शिकार बने. हालांकि, इसके बाद विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल ने मोर्चा संभाला और दूसरे विकेट के लिए 59 गेंदों में 115 रनों की साझेदारी निभाई. पडिक्कल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए महज 27 गेंदों पर 55 रनों की दमदार पारी खेली. अपनी इस पारी में उन्होंने 2 चौके और 6 छक्के लगाए.

कोहली ने 44 गेंदों में बनाएं 81 रन

वहीं, कोहली ने 44 गेंदों का सामना करते हुए 8 चौके और 4 छक्कों की मदद से 81 रन बनाए. कप्तान रजत पाटीदार बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और सिर्फ 8 रन बनाकर मानव सुथार का शिकार बने. जितेश शर्मा 6 गेंदों में 10 रन बनाने के बाद राशिद खान की गेंद पर मानव के हाथों में कैच देकर पवेलियन लौटे.

राशिद खान ने चटकाए 2 विकेट

हालांकि, इसके बाद टिम डेविड और क्रुणाल पांड्या की जोड़ी ने RCB को कोई और झटका नहीं लगने दिया. डेविड 10 रन बनाकर नाबाद रहे, तो क्रुणाल ने 12 गेंदों में 3 चौके और एक छक्के की मदद से नाबाद 23 रन बनाए. गेंदबाजी में गुजरात की ओर से राशिद खान ने सर्वाधिक 2 विकेट निकाले, जबकि जेसन होल्डर और मानव सुथार को एक-एक विकेट मिला.

सुदर्शन-गिल ने मिलकर बनाए 128 रन

इससे पहले, गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 205 रन लगाए. शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पहले विकेट के लिए 12.5 ओवर में 128 रन जोड़े. गिल 24 गेंदों में 32 रन बनाकर आउट हुए. वहीं, जोस बटलर ने 16 गेंदों में 25 रनों का योगदान दिया.

गुजरात की इस सीजन की चौथी हार

हालांकि, सुदर्शन एक छोर को संभालकर खड़े रहे और उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी खेली. सुदर्शन ने 58 गेंदों में 100 रन बनाए. अपनी इस पारी में उन्होंने 11 चौके और 5 छक्के लगाए. वॉशिंगटन सुंदर 12 गेंदों में 19 रन बनाकर नाबाद रहे, तो जेसन होल्डर ने महज 10 गेंदों में नाबाद 23 रन बनाए.

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गेंदबाजी में आरसीबी की तरफ से भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा और हेजलवुड ने एक-एक विकेट निकाला. गुजरात टाइटंस को IPL 2026 में अपनी चौथी हार का सामना करना पड़ा है.

(इनपुट-एजेंसी के साथ)

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गार्गी संतोष, जी मीडिया के India.com में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड सेक्शन की जिम्‍मेदारी संभाल रही हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, और ... और पढ़ें

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