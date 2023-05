RCB vs GT, Bengaluru weather report: बैंगलोर में तेज बारिश बिगाड़ सकती है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का खेल

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2023) के 70वें मैच में आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) का मुकाबला गुजरात टाइटन्स (Gujarat Titans) से अपने घरेलू मैदान एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा. आरसीबी टीम को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए ये मैच हर हाल में जीतना है लेकिन गत चैंपियन और इस सीजन की नंबर-1 टीम गुजरात टाइटन्स के खिलाफ ये काम इतना आसान नहीं होगा. वहीं बैंगलोर का मौसम भी आरसीबी की मेहनत पर पानी फेर सकती है.

बैंगलोर शहर में कल रात से ही रुक-रुककर बारिश हो रही है, वहीं आज मैच से तीन घंटे पहले अचानक से बारिश काफी तेज हो गई है. जिसके बाद बैंगलोर-गुजरात मैच पर रद्द होने का खतर मंडरा रहा है. ये मुकाबला अगर नहीं हो पाता है तो गुजरात का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा लेकिन आरसीबी के लिए प्लेऑफ समीकरण बिगड़ जाएगा.