  • Hindi
  • Cricket Hindi
  • Rcb Vs Lsg Aakash Chopra Raise Concern As Rasikh Salam Dar Ignore For Player Of The Match After Taking 4 Wickets

RCB Vs LSG: हेजलुवड को मिला मैन ऑफ द मैच तो भड़क गए आकाश चोपड़ा, बोल दी चुभने वाली बात

LSG पर RCB की 5 विकेट से जीत में भुवनेश्वर कुमार (3/27) और रसिख सलाम डार (4/24) का अहम योगदान रहा. लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच सिर्फ एक विकेट चटकाने वाले जोश हेजलवुड (1/20) को मिला तो आकाश चोपड़ा ने कह दी बड़ी बात...

Published date india.com Published: April 16, 2026 10:57 AM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
Josh Hazlewood RCB
जोश हेजलवुड @IPL-BCCI

इस सीजन अपना खिताब बचाने उतरे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) दमदार फॉर्म में है. बुधवार को उसने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को 5 विकेट से रौंदकर प्वॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर कब्जा जमा लिया है. एम. चिन्नास्वामी स्टेडिमय में खेले गए इस मैच में RCB के गेंदबाजों ने लखनऊ को हाई स्कोरिंग मैदान पर सिर्फ 146 रन पर रोक दिया.

लखनऊ की हालत पतली करने में रसिख सलाम डार (4/24), भुवनेश्वर कुमार (3/27), जोश हेजलवुड (1/20) और क्रुणाल पांड्या (2/38) की भूमिका अहम रही. लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब सिर्फ 1 विकेट लेने वाले जोश हेजलवुड को मिला. इस फैसले से सब हैरान हैं. इसके बड़े दावेदार 26 वर्षीय रसिख सलाम डार दिख रहे थे. उनकी अनदेखी से पूर्व क्रिकेटर और कॉमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने इस खुलकर आलोचना की है. चोपड़ा ने इस फैसले पर गंभीर सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा कि यह बच्चे के (रसिख) साथ अन्याय बता दिया.

बता दें 26 साल के दाएं हाथ के मीडियम पेसर रसिख सलाम डार ने 4 ओवर में 24 रन देकर 4 विकेट लिए. लेकिन उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब नहीं मिला. यह अवॉर्ड चुनने वालों ने सभी को चौंकाते हुए यह खिताब तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड को दे दिया. यह फैसला सभी की समझ से परे था, क्योंकि डार की इकॉनमी भी अच्छी थी और विकेट भी हेजलवुड से 3 ज्यादा थे. टी20 में दोनों की अहमियत है. इसलिए डार को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार न मिलना अटपटा फैसला है.

मशहूर कॉमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस मुद्दे को उठाया है और फैसले को निराशाजनक बताया है. आकाश ने लिखा, ‘आरसीबी-एलएसजी मैच में रसिख सलाम को प्लेयर ऑफ द मैच क्यों नहीं दिया गया. यह बच्चे के साथ अन्याय है.’ दरअसल, आकाश चोपड़ा यह कहना चाहते थे कि रसिख जैसे युवा खिलाड़ी को अगर बेहतर प्रदर्शन का इनाम नहीं मिलेगा तो इससे कहीं न कहीं उनका उत्साह कम होगा.

About the Author

Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.