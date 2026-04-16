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IPL 2026: आरसीबी ने लखनऊ को 5 विकेट से धोया, अर्धशतक से चूके कोहली
IPL 2026 RCB Vs LSG: आरसीबी ने लखनऊ को हराकर प्वाइंट टेबल में टॉप स्थान किया, विराट कोहली ने 49 रन बनाया.
IPL 2026 RCB Vs LSG: आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक और जीत दर्ज की. टीम ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया. इस जीत के साथ आरसीबी प्वाइंट्स टेबल में नंबर-1 पर पहुंच गई है. टीम ने अब तक खेले गए 5 मैचों में से 4 जीत लिए हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास काफी बढ़ गया है. दूसरी तरफ लखनऊ की टीम इस हार के बाद सातवें स्थान पर पहुंच गई है.
लखनऊ की बल्लेबाजी रही कमजोर
मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ की शुरुआत ठीक रही. एडेन मार्करम और मिचेल मार्श ने टीम को अच्छी शुरुआत दी और तेजी से रन बनाए. लेकिन इसके बाद टीम लगातार विकेट खोती गई. पूरी टीम 146 रन पर ऑलआउट हो गई, जो कि एक बड़ा स्कोर नहीं था. मिचेल मार्श ने 40 रन और आयुष बडोनी ने 38 रन बनाए. इनके अलावा मुकुल चौधरी ने भी 39 रन का योगदान दिया, लेकिन बाकी बल्लेबाज ज्यादा देर टिक नहीं पाए.
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गेंदबाजों ने किया कमाल
आरसीबी के गेंदबाजों ने इस मैच में शानदार प्रदर्शन किया. रसिख सलाम डार ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लेकर मैच का रुख बदल दिया. इसके अलावा भुवनेश्वर कुमार ने 3 विकेट लिए और बाकी गेंदबाजों ने भी अच्छा साथ दिया. इसी वजह से लखनऊ की टीम बड़ा स्कोर नहीं बना सकी और दबाव में आ गई. लक्ष्य का पीछा करते हुए आरसीबी की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम ने जल्दी विकेट गंवा दिया. इसके बाद विराट कोहली ने पारी को संभाला. कोहली ने 49 रन की शानदार पारी खेली और टीम को जीत के करीब पहुंचाया. हालांकि वह अर्धशतक से चूक गए, लेकिन उनकी पारी टीम के लिए काफी अहम रही. कप्तान रजत पाटीदार और जितेश शर्मा ने भी तेजी से रन बनाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया.
आखिर में मिली आसान जीत
मैच के आखिरी समय में टीम ने थोड़ी मुश्किल जरूर देखी, लेकिन टिम डेविड और रोमारियो शेफर्ड ने संभलकर खेलते हुए टीम को जीत दिला दी. आरसीबी ने सिर्फ 15.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया, जिससे उनकी जीत और भी खास बन गई. इस जीत के बाद टीम का मनोबल काफी ऊंचा है और आगे के मैचों में भी अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है.
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