RCB vs SRH Head to Head: सनराइजर्स हैदराबाद vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच हेड टू हेड और संभावित: प्लेइंग XI

RCB vs SRH Head to Head or Probable XI: हैदराबाद की टीम पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है जबकि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की उम्मीदें अभी जिंदा है. इस मैच को जीतकर बैंगलोर की टीम प्लेऑफ की तरफ एक और कदम बढ़ाना चाहेगी.

RCB vs SRH Head to Head or Probable XI: इंडिनयन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2023 के 65वें मुकाबले में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) का सामना राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ होगा. हैदराबाद की टीम पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है जबकि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की उम्मीदें अभी जिंदा है. इस मैच को जीतकर बैंगलोर की टीम प्लेऑफ की तरफ एक और कदम बढ़ाना चाहेगी.

बैंगलोर vs हैदराबाद के बीच हेड टू हेड

सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की भिड़ंत में ओवरऑल हेड टू हेड में हैदराबाद का पलड़ा भारी रहा है. दोनों टीमें आईपीएल इतिहास में अब तक 21 बार एक-दूसरे के खिलाफ मैदान में उतर चुकी है. इसमें से हैदराबाद ने 12 मुकाबलों में जीत दर्ज की है जबकि बैंगलोर के खाते में नौ जीत आई है. आज दोनों के बीच आईपीएल 2023 का पहला मैच खेला जाएगा.

राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में बैंगलोर vs हैदराबाद

हैदराबाद ने अपने घर में भी बैंगलोर के खिलाफ अपना पलड़ा भारी रखा है. बैंगलोर vs हैदराबाद के बीच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में अब तक 7 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें हैदराबाद ने 6 और आरसीबी ने सिर्फ 1 में जीत दर्ज की है. दोनों टीमें आईपीएल 2023 में पहली बार एक-दूससे से भिड़ेगी. दोनों के बीच आखिरी भिड़ंत आईपीएल 2022 में हुई थी. वह मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था, जिसमें आरसीबी ने 67 रनों से शानदार जीत हासिली की थी.

हार के बाद भी प्लेऑफ में पहुंच सकती बैंगलोर

बैंगलोर की टीम के लिए अच्छा तो यही होगा कि वह आज का मैच जीत जाए. लेकिन कहीं वह हार जाती है तो भी वह अंतिम चार में जगह बना सकती है. हालांकि उसके लिए बहुत जरूरी होगा कि बाकी टीमों के नतीजे भी उसके पक्ष में रहें. बैंगलोर के जरूरी होगा कि मुंबई इंडियंस रविवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ होने वाले मैच में हार जाए.

इस बीच राजस्थान और नाइट राइडर्स की टीमें भी 14 तक पहुंच सकती हैं. उन्हें अपने बाकी बचे मैच जीतने होंगें. और उम्मीद करनी होगी कि मुंबई अपना आखिरी मैच हार जाए. इसके बाद जंग शुरू होगी नेट रनरेट की. क्योंकि 14 अंकों पर कई टीमें रह जाएंगी. यहां फिलहाल बैंगलोर और राजस्थान की स्थिति थोड़ी बेहतर होगी.

संभावित: प्लेइंग XI

सनराइजर्स हैदराबाद: मयंक अग्रवाल, राहुल त्रिपाठी, एडेन मार्करम (कप्तान), हेनरिक क्लासेन (विकेटकीपर), अब्दुल समद, हैरी ब्रूक, सनवीर सिंह, मयंक मारकंडे, मार्को जेनसन, भुवनेश्वर कुमार, उमरान मलिक.

इम्पैक्ट प्लेयर्स- हैरी ब्रूक, आदिल रशीद, ग्लेन फिलिप्स, अभिषेक शर्मा, कार्तिक त्यागी.

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर: विराट कोहली, फाफ डु प्लेसिस (कप्तान), अनुज रावत, ग्लेन मैक्सवेल, महिपाल लोमरोर, दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर), माइकल ब्रेसवेल, वेन पार्नेल, कर्ण शर्मा, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज.

इम्पैक्ट प्लेयर्स- विजयकुमार वैशक, दिनेश कार्तिक, शाहबाज़ अहमद, सिद्धार्थ कौल.

