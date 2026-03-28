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RCB vs SRH IPL 2026: आरसीबी ने जीत के साथ किया आईपीएल का आगाज, हैदराबाद को 6 विकेट से हराया

RCB vs SRH IPL 2026:आईपीएल 2026 के पहले मैच में आरसीबी ने हैदराबाद को हराया. विराट कोहली और पडिक्कल की शानदार बल्लेबाजी से टीम ने 202 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल किया.

RCB vs SRH IPL 2026

RCB vs SRH IPL 2026: आईपीएल 2026 के पहले मुकाबले में जबरदस्त एक्शन देखने को मिला. आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए इस मैच में शुरुआत से ही रोमांच बना रहा. बेंगलुरु के मैदान पर हुए इस मुकाबले में आरसीबी ने शानदार खेल दिखाते हुए छह विकेट से जीत हासिल की. मैच की खास बात यह रही कि बड़े टारगेट के बावजूद आरसीबी ने बिना दबाव के खेलते हुए आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया.

हैदराबाद की पारी

पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 201 रन बनाए. टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और शुरुआती ओवरों में ही विकेट गिर गए. लेकिन ईशान किशन ने जिम्मेदारी संभाली और 80 रन की शानदार पारी खेली. उनके साथ क्लेसन ने भी अच्छा साथ दिया. अंत में अनिकेत ने तेजी से रन बनाकर टीम को 200 के पार पहुंचाया. हालांकि बीच में लगातार विकेट गिरने से टीम और बड़ा स्कोर नहीं बना पाई.

आरसीबी की गेंदबाजी और फील्डिंग

आरसीबी की तरफ से गेंदबाजी काफी असरदार रही. जैकब डफी ने अपने डेब्यू मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन विकेट लिए. उनके अलावा बाकी गेंदबाजों ने भी दबाव बनाए रखा. फील्डिंग में भी टीम ने कमाल किया, खासकर फिल साल्ट ने मुश्किल कैच पकड़कर मैच का रुख बदल दिया. इसी वजह से हैदराबाद की टीम आखिर में तेजी से रन नहीं बना सकी.

कोहली और पडिक्कल का धमाका

202 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए आरसीबी की शुरुआत थोड़ी धीमी रही, लेकिन इसके बाद विराट कोहली ने मैच को पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लिया. उन्होंने 38 गेंदों में नाबाद 69 रन बनाए और टीम को जीत की राह पर रखा. उनके साथ देवदत्त पडक्किल ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 26 गेंदों में 61 रन बनाए. दोनों की तेज बल्लेबाजी ने हैदराबाद के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया.

आसान जीत और मजबूत शुरुआत

आरसीबी ने यह मैच छह विकेट से जीतकर सीजन की शानदार शुरुआत की. टीम ने दिखा दिया कि इस बार उनका बैलेंस काफी मजबूत है. बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों में टीम आगे नजर आई. वहीं हैदराबाद को अच्छी शुरुआत के बावजूद अपनी कमजोरियों पर काम करना होगा. कुल मिलाकर, यह मुकाबला दर्शकों के लिए पूरी तरह एंटरटेनिंग रहा और आगे के मैचों के लिए उत्साह और बढ़ा गया.

IPL 2026 RCB vs SRH:दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

सनराइजर्स हैदराबाद (प्लेइंग 11) – अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, ईशान किशन (विकेटकीपर/कप्तान), हेनरिक क्लासेन, अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, सलिल अरोड़ा, हर्ष दुबे, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट, एशन मलिंगा.

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आरसीबी (प्लेइंग 11) – विराट कोहली, फिल साल्ट, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंह, जैकब डफी, सुयश शर्मा.