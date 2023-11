IND VS SA: मैं हैरान हूं...भुवनेश्वर कुमार को टीम इंडिया में नहीं मिली जगह तो पूर्व क्रिकेटर ने उठाए सवाल

नई दिल्ली. साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट, वनडे और टी-20 के लिए गुरुवार को भारतीय टीम का ऐलान कर दिया. भारतीय टीम में रजत पाटीदार और साई सुदर्शन जैसे खिलाड़ियों को पहली बार मौका मिला है, वहीं संजू सैमसन, युजवेंद्र चहल और दीपक चाहर जैसे खिलाड़ियों की वापसी हुई है. मगर इस टीम में भुवनेश्वर कुमार को मौका नहीं दिया गया है. भुवनेश्वर कुमार घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर रहे थे, ऐसे में उन्हें टीम में जगह नहीं मिलने पर क्रिकेट फैंस सवाल पूछ रहे हैं. पूर्व क्रिकेटर आरपी सिंह ने भुवनेश्वर कुमार को टीम में नहीं चुने जाने पर हैरानी जताई है.

आरपी सिंह ने ट्वीट किया, भुवनेश्वर कुमार को लिमिटेड ओवर गेम में साउथ अफ्रीका दौरे पर नहीं चुने जाने से हैरान हूं. मैं उन्हें इस सीजन काफी करीब से देख रहा हूं, वह शानदार लय में नजर आ रहे हैं.

Am really surprised that @BhuviOfficial is not part of any of the white ball squads for South Africa tour . I have seen him closely this season and he looked in great shape and spirit.

#INDvsSA #rpswing

— R P Singh रुद्र प्रताप सिंह (@rpsingh) November 30, 2023