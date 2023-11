World Cup 2023 ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, बना ICC के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा इवेंट

भारत की मेजबानी में खेले गए ICC मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 ने इतिहास रच दिया है. वर्ल्ड कप 2023 ICC के इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन रहा जिसमें 1,250,307 फैंस ने स्टेडियम में बैठकर क्रिकेट मैच का लुत्फ उठाया. ICC टूर्नामेंट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब इतने सारे दर्शक किसी टूर्नामेंट के गवाह बने. ICC वर्ल्ड कप 2023 का आगाज 5 अक्टूबर को हुआ था और 19 नंवबर को ऑस्ट्रेलिया के चैंपियन बनने के साथ ही इस इवेंट का समापन हो गया.

इस मेगा इवेंट के दौरान कुल 48 मैच खेले गए जिसमें प्रति मैच औसत दर्शक उपस्थिति करीब 26 हजार की रही. भारत और पाकिस्तान के बीच 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में खेले गए मैच के लिए 1 लाख 32 हजार लोग स्टेडियम में मौजूद रहे. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल में भी इतने ही दर्शकों का हुजूम स्टेडियम में उमड़ पड़ा था. हालांकि फाइनल में करारी शिकस्त के बाद फैंस को मायूस होकर लौटना पड़ा.

— ICC Cricket World Cup (@cricketworldcup) November 21, 2023