मुंबई. वनडे वर्ल्ड कप 2023 में इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की टीम आज आमने-सामने है. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है. मैच के दौरान इंग्लैंड को बड़ा झटका लगा है. टीम के तेज गेंदबाज रीस टॉप्ली (Reece Topley) चोटिल हो गए हैं और उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा है.

पारी के 7वें ओवर में रीस टॉप्ली (Reece Topley) गेंदबाजी के दौरान चोटिल हो गए. वान दर दुसें ने टॉप्ली की गुड लेंथ की गेंद जो स्टंप्स की लाइन में और उसे मिडऑफ पर ड्राइव किया, टॉपली फॉलो थ्रू में दोनों हाथों से गेंद को पकड़ने गए थे, लेकिन गेंद उनके हाथ पर लगकर मिडऑन की तरफ गई और वह खुद दायीं तरफ गिर भी पड़े, टॉपली की उंगुली में चोट लगी, जिसके बाद फीजियो मैदान पर पहुंचे. टॉपली के बाएं हाथ की उंगली में चोट थी और वह परेशान भी नजर आ रहे थे, जिसके बाद उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा.

Feel for Reece Topley.

How many injuries he has faced in his career, comes back every single time & then gets injured some way or another way. pic.twitter.com/x2BlcXoHsj

— Johns. (@CricCrazyJohns) October 21, 2023