दूसरे एशेज टेस्ट के पहले इंग्लैंड टीम में शामिल हुए रेहान अहमद; 13 साल की उम्र में शेन वॉर्न ने पहचानी थी प्रतिभा

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच से पहले इंग्लैंड टीम ने लीसेस्टरशायर के लेग स्पिनर रेहान अहमद को स्पिनिंग ऑलराउंडर मोइन अली के कवर के रूप में स्क्वाड में शामिल किया है. एशेज का दूसरा टेस्ट मैच बुधवार 28 जून 2023 को लॉर्ड्स में शुरू होगा. अहमह इस सप्ताह के अंत में लंदन में टीम के बाकी सदस्यों के साथ जुड़ेंगे.

18 वर्षीय अहमद ने कराची में पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी टेस्ट में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था. पाकिस्तान दौरे पर डेब्यू कर रेहान अहमद इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए थे और उन्होंने इस मैच में शानदार पांच विकेट हॉल भी दर्ज किया था.

हालांकि जब रेहान मात्र 13 साल के थे तब और किसी ने नहीं बल्कि महान लेग स्पिनर शेन वार्न ने उनकी प्रतिभा को पहचाना था. उनके 12वें जन्मदिन से कुछ समय पहले, उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड के टेस्ट से पहले लॉर्ड्स में नेट गेंदबाज के रूप में बुलाया गया था. इसी दौरान शेन वार्न ने उन्हें देखा और आत्मविश्वास से भविष्यवाणी की कि वह 15 साल की उम्र में प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलेंगे.