विराट के फैसले का सम्मान करें; पहले दो टेस्ट मैचों से बल्लेबाजों के हटने के बाद कोहली के सपोर्ट में उतरे केविन पीटरसन

भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) के निजी कारणों से इंग्लैंड के खिलाफ पहले दो टेस्ट मैचों से हटने के फैसले के बाद पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन (Kevin Pietersen) ने उनका समर्थन किया है. बीसीसीआई के आधिकारिक बयान के मुताबिक कोहली पांच मैचों की सीरीज के हैदराबाद और विशाखापत्तनम टेस्ट में नहीं खेलेंगे. बता दें कि ये छुट्टी लेने से पहले विराट ने कप्तान रोहित शर्मा, टीम मैनेजमेंट और चयन समिति को अपना फैसला बताया था.

हालांकि कई क्रिकेट फैंस कोहली के इस फैसले से बेहद नाराज हुए और सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया. जिसके बाद इंग्लैंड के पूर्व कप्तान पीटरसन ने फैंस से कोहली के फैसले का सम्मान करने की बात कही. पीटरसन ने ट्वीट किया, “अगर कोई खिलाड़ी व्यक्तिगत कारणों से नाम वापस लेता है, तो उसका सम्मान करें!”

If a sportsman pulls out for personal reasons, RESPECT IT!

End of!

— Kevin Pietersen (@KP24) January 22, 2024