U19 World Cup 2024 Schedule: ICC ने जारी किया U19 WC का शेड्यूल, जानिए कब और किससे भिड़ेगा भारत

दुबई। ICC ने सोमवार यानी 11 दिसंबर को अंडर-19 वर्ल्ड कप का संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया है. U19 वर्ल्ड कप का आयोजन पहले श्रीलंका में होना था लेकिन लेकिन वहां क्रिकेट प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण ICC ने टूर्नामेंट को साउथ अफ्रीका में कराने का फैसला किया. टूर्नामेंट में कुल 16 टीमें हिस्सा लेंगी जिन्हें 4 ग्रुप- A,B,C और D में बांटा गया है. भारत को ग्रुप-ए में बांग्लादेश, आयरलैंड और अमेरिका के साथ रखा गया है.

साउथ अफ्रीका के पांच स्थानों पर 19 जनवरी से 11 फरवरी के बीच कुल 41 मैच खेले जाएंगे. बेनोनी के विलोमूर पार्क में 6 और 8 फरवरी को सेमीफाइनल और 11 फरवरी को फ़ाइनल खेला जाएगा.

U19 वर्ल्ड कप में भारत अपने अभियान का आगाज 20 जनवरी को ब्लोएमफोंटेन में बांग्लादेश के खिलाफ करेगा. बांग्लादेश के खिलाफ अपने मैच के बाद भारत 25 जनवरी को ब्लोमफोंटेन में आयरलैंड से भिड़ेगा और 28 जनवरी को अपने आखिरी लीग मैच में संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ उतरेगा. टूर्नामेंट 19 जनवरी को डबल हेडर के साथ शुरू होगा. आयरलैंड ब्लोमफोंटेन में संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ आमने-सामने होगा जबकि वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका पोटचेफस्ट्रूम में जेबी मार्क्स ओवल में एक-दूसरे से भिड़ेंगे.

