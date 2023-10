चेज मास्टर कहे जाने वाले विराट कोहली (Virat Kohli) ने आखिरकार विश्व कप के मंच पर रनों का पीछा करते हुए अपना पहला शतक जड़ा. कोहली का ये रिकॉर्डतोड़ शतक गुरुवार को बांग्लादेश के खिलाफ विश्व कप 2023 मैच में आया जहां टीम इंडिया ने सात विकेट से शानदार जीत हासिल की.

Also read: Selfish या Entertaining? विराट कोहली के शतक पर दो हिस्सों में बंटे भारतीय फैंस, देखें Twitter रिएक्शंस

पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पर 257 रन का पीछा करते हुए कोहली 97 गेंदो पर 103 रनों की नाबाद पारी खेली. जहां कोहली के 48वें वनडे शतक ने भारतीय फैंस को जश्न मनाने का एक और मौका दिया है वहीं कई क्रिकेट फैंस कोहली के इस शतक को पूरा करने के तरीके की आलोचना कर रहे है.

दरअसल 39वें ओवरों के बाद जब कोहली 81 (82) रन बनाकर खेल रहे थे तब टीम इंडिया 238/3 का स्कोर था और जीत के लिए मात्र 15 रनों की जरूरत थी. वैसे तो कोहली और केएल राहुल जैसे बल्लेबाज एक ही ओवर में इतने रन बना सकते थे लेकिन विराट का शतक पूरा करने की कोशिश में दोनों बल्लेबाजों ने रनों की गति थोड़ी धीमी कर दी और कुछ सिंगल भी छोड़े. हालांकि जब भी मौका मिला कोहली-राहुल ने दो रन चुराए.

Also read: ओपिनियन: विराट कोहली के शतक से टीम इंडिया को कहीं हो न जाए बड़ा नुकसान?

इसी तरह आगे बढ़ते हुए टीम इंडिया 41 ओवर में 255/3 के स्कोर पर पहुंची और कोहली 97 रन पर. 42वें ओवर में नसुम अहमद (Nasum Ahmed) की तीसरी गेंद पर छक्का लगाकर कोहली ने अपना शतक पूरा किया और मैच भी जीता.

Richard Kettleborough doesn’t give wide to Virat Kohli

Best moment of the match.#INDvsBAN #ViratKohli pic.twitter.com/P49Uz9ZC9B

— Lucifer 45 (@1m_lucifer45) October 19, 2023