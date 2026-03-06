  • Hindi
  • Cricket Hindi
  • Ricky Martin Set To Light Up T20 World Cup 2026 Final Ceremony In Ahmedabad

T20 वर्ल्ड कप फाइनल से पहले होगी क्लोजिंग सेरेमनी, भारत vs न्यूजीलैंड मैच से पहले रिकी मार्टिन, सुखबीर और फाल्गुनी पाठक करेंगे परफॉर्म

8 मार्च (रविवार) को टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच के साथ टूर्नामेंट का समापन हो जाएगा. इस मैच से पहले क्लोजिंग सेरेमनी का आयोजन होगा, जिसमें मशहूर पॉप गायक रिकी मार्टिन परफॉर्मेंस देंगे.

Published date india.com Updated: March 6, 2026 9:55 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
ICC Closing Ceremony
तस्वीर ICC के X से

भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेला जा रहा है टी20 वर्ल्ड कप रविवार (8 मार्च) को समाप्त हो रहा है. टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद में बने दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच की शुरुआत से पहले आईसीसी ने फैन्स के मनोरंजन के खास इंतजाम किए हैं. मैच से पहले यहां रंगारंग क्लोजिंग सेरेमनी होगी. इस सेरेमनी में इंटरनेशनल पॉप सुपरस्टार रिकी मार्टिन क्लोजिंग सेरेमनी में अपनी प्रस्तुति देंगे. आईसीसी ने इसकी पुष्टि की है.

मार्टिन एक खास तौर पर तैयार किया गया लाइव परफॉर्मेंस देने वाले हैं. भारतीय समयानुसार कार्यक्रम शाम 5:30 बजे शुरू होगा. अपनी दमदार आवाज, स्टेज पर जबरदस्त मौजूदगी और दुनिया भर में लैटिन पॉप गानों के लिए लोकप्रिय इस गायक की प्रस्तुति की खबर सुन फैंस रोमांचित हैं. गायक से उम्मीद है कि वह मैच देखने आए फैंस को एक रोमांचक और यादगार अनुभव देंगे. इसके साथ-साथ बॉलीवुड से फाल्गुनी पाठक और मशहूर पंजाबी पॉप सिंगर सुखबीर भी इस शाम में चार चांद लगाएंगे.

आईसीसी ने अपने आधिकारिक एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा, ‘T20 वर्ल्ड कप की पार्टी अब और बड़ी हो गई है. हमें यह घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वैश्विक आइकॉन और सुपरस्टार रिकी मार्टिन आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल से पहले क्लोजिंग सेरेमनी के मुख्य आकर्षण होंगे. आप इस कार्यक्रम को मिस नहीं करना चाहेंगे.’

आईसीसी ने बताया है कि फाइनल के दिन स्टेडियम के गेट दोपहर 3.30 बजे खुलेंगे. रिकी मार्टिन का कार्यक्रम शाम 5:30 बजे शुरू होगा. इस कार्यक्रम के बाद भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा.

भारतीय टीम कुल चौथी बार और लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंची है. टीम इंडिया ने 2007 में खेला गया पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था. इसके बाद 2024 में खेले गए पिछले वर्ल्ड कप में भी टीम इंडिया चैंपियन रही थी. अगर भारतीय टीम न्यूजीलैंड को हराकर खिताब जीतने में सफल रहती है, तो लगातार 2 बार टी20 विश्व कप जीतने वाली पहली टीम बन सकती है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

न्यूजीलैंड दूसरी बार फाइनल में पहुंची है. आखिरी बार न्यूजीलैंड ने 2021 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल खेला था जिसमें उसे हार का सामना करना पड़ा था.

(एजेंसी: आईएएनएस)

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/

About the Author

Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.