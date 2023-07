Watch Video: इंग्लैंड के दर्शकों ने की बदतमीजी की हदें की पार, रिकी पोंटिंग के ऊपर फेंका अंगूर

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच द ओवल में एशेज सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है. इस मुकाबले के पहले दिन खेल खत्म होने के बाद स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग के साथ बदतमीजी की. पोंटिंग इससे काफी नाराज दिखे. लंदन में खेले जा रहे मुकाबले में रिकी पोंटिंग पहले दिन के खेल पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे और मैदान पर बाउंड्री लाइन के करीब माइक लेकर खड़े थे. इस बीच, स्टैंड में मौजूद कुछ दर्शकों ने उनपर अंगूर फेंक दिया.

द ओवल में इंग्लैंड के दर्शकों के व्यव्हार से ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज पोंटिंग काफी नाराज दिखे. दिन का खेल खत्म होने के बाद लाइव कॉमेंट्री के दौरान स्टेडियम में बैठे दर्शकों में से किसी ने उनपर अंगूर फेंक दिए. यह घटना पहले दिन के खेल खत्म होने पर हुई जब रिकी पोंटिंग दिन के खेल के बारे में चर्चा कर रहे थे. उनपर स्टेडियम में बैठे दर्शकों में से किसी ने अंगूर फेंक दिए, जिसके बाद वो काफी नाराज नजर आए.

स्काई स्पोर्ट्स प्रेजेंटर के बाद, इयान वार्ड ने टॉड मर्फी के साथ एक बात की, जिसमें पोंटिंग की ओर इशारा किया गया और कहा गया कि ऐसा लग रहा है जैसे आप पर अंगूर फेंके जा रहे हैं. लेकिन पोंटिंग, जो इस घटना से बहुत प्रभावित नहीं दिख रहे थे, उन्होंने कहा, ”मुझे अभी-अभी किसी ने अंगूर फेंक कर मारा है. मैं यह जानना चाहता हूं कि वह कौन है. ”

बात अगर मैच की करे तो, ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन अच्छा प्रदर्शन किया और इंग्लैंड की पहली पारी को 283 रन पर समेट दिया. इंग्लैंड के स्कोर के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पारी की शुरुआत सधी हुई की.