Ashes 2023: जो रूट को लेकर आपस में भिड़ गए पोंटिंग और पीटरसन- VIDEO

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया (ENG vs AUS) के बीच पांच मैचों की एशेज सीरीज 2023 का पहला मुकाबला बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला जा रहा है. मैच के पांचवें और अंतिम दिन मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 174 रनों की और जरूरत है जबकि उसके सात विकेट शेष है. जहां दोनों टीम के खिलाड़ी मैदान के अंदर जीत के लिए जंग लड़ रहे हैं तो वहीं मैदान के बाहर भी दिग्गजों के बीच जुबानी जंग देखने को मिल रही है. पहले टेस्ट के दौरान भी कुछ ऐसा ही देखा गया.

मैच के चौथे दिन लंच ब्रेक के समय पूर्व इंग्लिश कप्तान केविन पीटरनसन और पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग के बीच बहस शुरू हो गई. दोनों की ये बहस जो रूट की बल्लेबाजी को लेकर था. रूट ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली पारी में नाबाद शतकीय पारी खेली औऱ दूसरी पारी में 46 रन बनाए. पीटरसन पूर्व कप्तान पोंटिंग के सामने रूट की खूब तारीफ कर रहे थे, जिससे कि ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज को रहा नहीं गया.

पोंटिंग ने भी एक ही बार में पीटरसन की बोलती बंद कर दी. दोनों की बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. पीटरसन ने कहा, ” जो रूट पहले टेस्ट में हावी दिखे, वो गेम को चलाना जानते है और वो एक क्वालिटी के बल्लेबाज हैं. ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी अपना सिर खुजला रहे थे क्योंकि उनके कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अव क्या किया करें.”