IPL 2024- क्या रिकी पॉन्टिंग की दिल्ली कैपटिल्स से हो जाएगी छुट्टी, सहमालिक पार्थ जिंदल ने किया साफ

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2023) के बीते सीजन में दिल्ली कैपिटल्स (DC) का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा. टीम के पास उसके नियमित कप्तान ऋषभ पंत (Rishabh Pant) मौजूद नहीं थे और इस बीच टीम ने डेविड वॉर्नर को कप्तान बनाया था. लेकिन वह 10 टीमों वाली इस लीग में 9वें स्थान पर रही. ऐसे में कोच की भूमिका में रहे रिकी पॉन्टिंग (Ricky Ponting) की कोच के रूप में बने रहने पर कई सवाल थे लेकिन पॉन्टिंग का अगले सीजन के लिए भी टीम का कोच बने रहना तय है. टीम के सहमालिक पार्थ जिंद ने ऐसे संकेत दिए हैं.

इससे पहले जब टीम बीते सीजन 9वें स्थान पर ही अपना अभियान खत्म करने को मजबूर हुई तो अटकलें लगाई जा रही थीं कि टीम के खराब प्रदर्शन की गाज रिकी पॉन्टिंग पर गिर सकती है. लेकिन जिंदल ने सभी संदेहों को दूर करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया और घोषणा की कि क्रिकेट निदेशक सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) और पोंटिंग थिंक टैंक का हिस्सा बने रहेंगे.