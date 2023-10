IND vs NEP: Rinku Singh और Rahul Tripathi ने जोड़ी में लिया कैच, देखकर दिल खुश हो जाएगा

भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स 2023 के क्वॉर्टर फाइनल मैच में नेपाल को 23 रन से हराकर अंतिम चार में जगह बना ली है. पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर भारत ने 4 विकेट पर 202 रन का स्कोर बनाया. भारतीय टीम के लिए यशस्वी जायसवाल ने 100 रन की पारी खेली. वहीं रिंकू सिंह ने पारी के अंत में सिर्फ 15 गेंद पर 37 रन बनाकर भारत को 200 के पार पहुंचाया. इसके जवाब में नेपाल की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेट पर 179 रन ही बना सकी.

रिंकू ने न सिर्फ बल्लेबाजी में कमाल दिखाया बल्कि फील्डिंग में भी बेहतरीन कैच लपककर भारतीय टीम को अहम विकेट दिलाया. नेपाल की पारी के 11वें ओवर में उन्होंने और राहुल त्रिपाठी ने मिलकर बेहतरीन कैच लपका. रवि बिश्नोई की गेंद पर मल्ला ने हवाई शॉट खेला. एक समय पर लग रहा था कि गेंद बाउंड्री पार कर जाएगी लेकिन त्रिपाठी की समझदारी और रिंकू की चपलता ने इस कैच को लपक लिया.

The Rinku Singh show 🔥

He has been a sensational finisher in T20 in last 1 year, great news for Indian cricket in coming years. pic.twitter.com/44FKQ3Ywcx

