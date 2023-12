IND vs SA: रिंकू सिंह किस बात की मांग रहे हैं माफी, बोले- सॉरी, मुझे पता नहीं था

गवेखा: रिंकू सिंह (Rinku Singh) मंगलवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ दमदार फॉर्म में थे. साउथ अफ्रीका के खिलाफ (India vs South Africa) खेले गए टी20 इंटरनैशनल मैच में उन्होंने अपने करियर की पहली हाफ सेंचुरी लगाई. रिंकू ने 39 गेंद पर नाबाद 68 रन बनाए. 19.3 ओवर में भारत का स्कोर सात विकेट पर 180 रन था. इसके बाद बारिश की वजह से खेल रोक दिया गया. रिंकू की पारी के बावजूद हालांकि भारतीय टीम को मैच में 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. लेकिन रिंकू के बल्ले से निकला एक सिक्स बहुत सुर्खियां बटोर रहा है. रिंकू सिंह ने ऐसा कमाल का शॉट लगाया कि उससे कॉमेंट्री बॉक्स का कांच टूट गया. रिंकू से हालांकि जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं थी. रिंकू ने इसके लिए माफी भी मांगी.

बीसीसीआई.टीवी ने एक वीडियो सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर साझा किया. इसमें रिंकू कह रहे हैं, ‘मुझे नहीं पता था कि ग्लास टूट गया है. उसके लिए सॉरी.’

रिंकू जब बल्लेबाजी करने उतरे तो भारतीय टीम की परिस्थिति अच्छी नहीं थी. इस वीडियो में वह कहते है, ‘जब मैं बैटिंग करने उतरा तो हमारे तीन विकेट गिर चुके थे. तो थोड़ा मुश्किल था. जब मैं सूर्या भाई (सूर्यकुमार यादव) के साथ खेल रहा था तो उन्होंने यही कहा कि जैसे खेलता चला आ रहा है वैसे ही अपने अंदाज में खेल. मैंने शुरू में सेट होने में थोड़ा टाइम लिया और उसके बाद बड़े शॉट खेलने लग गया. सूर्या भाई ने मुझे बोला कि आराम से खेल और खुद पर भरोसा रख.’

