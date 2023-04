Hindi Cricket Hindi

IPL 2023: रिंकू सिंह के लगातार 5 छक्कों से जीता KKR, राशिद खान की हैट्रिक बेकार, सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बाढ़

Rinku Singh

पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बल्लेबाज रिंकू सिंह (Rinku Singh Hits 5 Sixes ) ने अपनी हैरतअंगेज पारी से एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि क्रिकेट को क्यों अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है. रिंकू ने लगातार पांच छक्के लगाकर गुजरात टाइंटस के गेंदबाज राशिद खान की हैट्रिक पर पानी फेर दिया और केकेआर को एक यादगार जीत दिला दी.

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल 2023 के 13वें मैच कोलकाता को जीत के लिए अंतिम ओवर में 29 रनों की दरकार थी और रिंकू ने यश दयाल के ओवर में लगातार पांच छक्के लगाकर कोलकाता को तीन विकेट से अविश्वसनीय जीत दिला दी.

मौजूदा चैंपियन गुजरात टाइटंस (GT) ने कोलकाता को जीत के लिए 205 रनों का लक्ष्य रखा. गुजरात टाइटंस ने आईपीएल में इतिहास रचते हुए पहली बार 200 का आंकड़ा पार किया है. लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता को आखिरी ओवर में जीत के लिए 29 रनों की दरकार थी और क्रीज पर रिंकू सिंह तथा उमेश यादव मौजूद थे.

उमेश ने यश दयाल की गेंद पर सिंगल लेकर रिंकू को स्ट्राइक दे दिया. इसके बाद रिंकू ने अपने करियर की अब तक की बेस्ट पारी खेल डाली. उन्होंने यश दयाल के खिलाफ लगातार पांच छक्के लगाकर कोलकाता को तीन विकेट से अविश्वसनीय जीत दिला दी.

रिंकू सिंह ने अपनी तूफानी पारी के दौरान केवल 21 गेंदों का सामना किया. इस दौरान उन्होंने एक चौका और पांच छक्के लगाते हुए 48 रनों की मैच विनिंग पारी खेली. रिंकू ने 228 के स्ट्राइक रेट से ये रन बनाए. वह अब टी20 क्रिकेट इतिहास के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने रन चेज के दौरान 5 छक्के लगाए हैं.

The monumental finish of Rinku Singh. 5 consecutive sixes to win it for KKR. pic.twitter.com/RBzUurLKu2 — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) April 9, 2023

The Greatest Finish in T20 cricket History – 48 of 18 balls situation. •Done by Virat Kohli.

•Done by Rinku Singh. pic.twitter.com/CuIo2hcrlx — CricketMAN2 (@ImTanujSingh) April 9, 2023

#GTvsKKR

ABD, Rusell, MSD bowing down to Rinku singh greatest finisher 🔥🔥 pic.twitter.com/2ML8PjaYMH — 👌⭐👑 (@superking1815) April 9, 2023

मैच की बात करें तो गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पंड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. साई सुदर्शन और विजय शंकर की हाफ सेंचुरी की मदद से गुजरात ने 20 ओवरों में चार विकेट पर 204 रन का लक्ष्य बनाया. कोलकाता ने रनों का अच्छा पीछा किया.

वेंकेटेश अय्यर ने कमाल की पारी खेली. उन्होने 40 गेंद पर 83 रन की पारी खेली. इसके बाद राशिद खान ने हैट्रिक लेकर गुजरात की वापसी करा दी. यश दयाल के आखिरी ओवर में कोलकाता को 29 रन चाहिए थे. और यहां इस रिंकू सिंह ने धमाल मचा दिया.

आईपीएल में 1 ओवर में 5 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज

5 – क्रिस गेल (RCB) vs राहुल शर्मा (PWI), बैंगलोर, 2012

5 – राहुल तेवतिया (RR) vs शेल्डन जैक्सन (PBKS), शारजाह, 2020

5 – रविंद्र जडेजा (CSK) vs हर्षल पटेल (RCB), मुंबई, वानखेड़े स्टेडियम, 2021

5 – मार्कस स्टॉयनिस और जेसन होल्डर (LSG) vs शिवम मावी (KKR), पुणे, 2022

5 – रिंकू सिंह (KKR) vs यश दयाल (GT), अहमदाबाद, 2023

