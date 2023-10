बुधवार को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने चीन के ग्वांझू में नेपाल के खिलाफ 23 रन से जीत हासिल की. एशियन गेम्स 2023 के इस मुकाबले में जायसवाल की सेंचुरी के साथ रिंकू सिंह का भी अहम योगदान रहा. यश दयाल के ओवर में लगातार पांच छक्के लगाकर रिंकू सिंह ने आईपीएल में खूब वाहवाही बटोरी थी. और उसके बाद उन्होंने जिस तरह का प्रदर्शन किया है उससे पता चलता है कि वह पारी कोई तुक्का नहीं थी. रिंकू सिंह का बल्ला पारी के आखिरी ओवरों में जमकर बोलता है और यही कुछ उन्होंने एशियन गेम्स में भी कर दिखाया.

नेपाल के खिलाफ पुरुष क्रिकेट टीम ने 23 से जीत हासिल की. भारत ने 202 का स्कोर बनाया और इसमें से 100 रन तो यशस्वी जायसवाल के बल्ले से निकले. लेकिन चर्चा रिंकू के बल्ले के हल्ले की भी हो रही है. रिंकू ने सिर्फ 15 गेंद पर 37 रन बनाकर भारत को 200 के पार पहुंचाया. और उनकी पारी ही कहीं न कहीं हार और जीत का अंतर रही. अपनी पारी में उन्होंने दो चौके और चार छक्के लगाए.

.@rinkusingh235 was the King towards the end 🫡🔥

A special and yet another impressive knock from the southpaw put us all in awe 😯🏏#SonySportsNetwork #Cheer4India #Hangzhou2022 #IssBaar100Paar #Cricket #RinkuSingh #TeamIndia | @Media_SAI pic.twitter.com/WwDprgI6jb

— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) October 3, 2023