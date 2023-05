स्टार बनकर अपने छोटे घर में पहुंचे रिंकू सिंह, अलीगढ़ की ओजोन सिटी में बनाएंगे नया आशियाना

आईपीएल के इस सीजन में उभरते हुए युवा स्टार के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले रिंकू सिंह (Rinku Singh) स्टार बनकर अपने घर अलीगढ़ पहुंच गए हैं. यहां पहुंचकर उन्होंने अपने घर के सामने माता पिता के साथ एक फोटो क्लिक कराई है, जिसे उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है. इस तस्वीर में रिंकू सिंह अपने उसी घर के सामने खड़े दिख रहे हैं, जहां से उन्होंने अपना क्रिकेट का सफर शुरू किया है. लेकिन इस बीच खबर है कि रिंकू सिंह अब अलीगढ़ में नई डिवेलप हो रही ओजोन सिटी में अपना नया आशियाना तैयार करेंगे.

रिंकू सिंह आईपीएल में अपनी कोलकाता नाइट राइडर्स का सफर खत्म होने के बाद अपने घर अलीगढ़ लौट गए हैं और यहां उन्होंने एक स्थानीय टूर्नामेंट अलीगढ़ प्रीमियर लीग (APL) की का उद्घाटन भी किया है. उन्हें इस लीग का ब्रांड ऐम्बेसडर बनाया गया है. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि रिंकू यहां बन रही ओजोन सिटी में अपना घर बनाएंगे. उन्होंने यहां 200-200 वर्ग गज के दो प्लॉट बुक किए हैं.

ओजोन बिल्डर्स और डेवलेपर्स के प्रवीण मंगला ने बताया कि जब रिंकू सिंह का यह नया घर बनकर तैयार हो जाएगा तो वह यहां शिफ्ट करेंगे. बताया गया है कि रिंकू सिंह अपने जिले के उभरते हुए क्रिकेटरों की भी मदद करना चाहते हैं. इसलिए उन्होंने अलीगढ़ में डिवेलप हो रहे क्रिकेट हॉस्टल के निर्णाण में भी लाखों रुपये की मदद की है.